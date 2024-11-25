بدأ حياته كاتبا بمستشفى وأعلن إفلاسه قبل وفاته، عماد حمدي.. معبود النساء فى السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:05 صباحاً - عماد حمدى ، فنان قدير، قدم أدوارا خالدة جمع فيها بين التاريخى والرومانسى والاجتماعى، لكنه برع فى الافلام الرومانسية، قدم عطاء فنيا استمر أكثر من خمسين عاما ابتعد فيها عن أدوار الشر احتل أدوار الفتى الأول والدنجوان في السينما سنوات طويلة حتى لقب بمعبود النساء فى السينما، أفلس فى نهاية حياته ورحل عام 1984.



ولد الفنان عماد حمدى فى مثل هذا اليوم عام 1909، درس بمدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا، عشق التمثيل وانضم الى فرقة التمثيل بالمدرسة تحت اشراف الفنان القدير عبد الوارث عسر فقدم دورا فى مسرحية الملك لير وتكونت صداقة كبيرة بينه وبين بديع خيرى المدرس بالمدرسة الذى شجعه على القراءة والاطلاع على الأدب الانجليزى خاصة، التحق بكلية التجارة، وكان من رواد المسارح ليلا.

كاتب حسابات الحميات



بدأ عماد حمدى حياته العملية بعد تخرجه كاتبا للحسابات بمستشفى الحميات ومنها مستشفى أبو الريش، أنشأ بعد تخرجه مكتبا للإعلانات الصحفية، وحقق المشروع نجاحا كبيرا، إذ استطاع المكتب تمويل الصحف والمجلات بالإعلانات، ونتيجة لهذا النجاح طلب طلعت حرب أن يضم هذه الشركة إلى شركات بنك مصر، فرفض هو وتوأمه عبد الرحمن، فتخلى بنك مصر وشركاته عن دعمهما بإعلاناته فأفلسا وانتهى مشروعهما.

عماد حمدى وشقيقه التوأم وابنه نادر

كانت المحطة الثانية فى حياة الفنان عماد حمدى هى صدفة دخوله مجال الفن حين شاهد عماد حمدى ذات يوم في طريق الفيوم تصوير فيلم "وداد" لأم كلثوم، وعرف من التجمهر أن "ستوديو مصر" ينتج الفيلم، فقرر أن يذهب إلى هناك لعله يجد فرصته، وعن طريق احد اصدقائه استطاع أن يعين في وظيفة رئيس حسابات في "ستديو مصر"، وأصبح قريبًا من الفنانين، ثم ترقى إلى وظيفة مدير إنتاج.

أول افلامه لم ينجح

وجاءت المحطة الثالثة عام 1945 حين اختار عماد حمدى المخرج أحمد بدرخان للتمثيل بفيلم السوق السوداء، وكان عماد حمدى قد تخطى الثلاثين من عمره، ولكن الفيلم سقط ولم ينجح، ورغم أنها أول بطولة مطلقة له، ثم كان فيلمه الثانى دايما معاك إخراج صلاح أبو سيف، ثم غرام البدوية، أزهار وأشواك، الضجة الكبرى ليقدم خلال مشواره الفني أكثر من 400 فيلم، إلا أن فيلم سجى الليل عام 1948 مع المخرج هنرى بركات كان النقلة الحقيقية في حياته، حيث تربع على عرش الإيرادات في مصر آنذاك، لدرجة أنه خصصت سيارة إسعاف على باب سينما ريفولي لنقل النساء اللاتي يغشى عليهن أثناء العرض تأثرًا بأحداث الفيلم.

عماد حمدى فى مشهد من فيلم المذنبون



تفوق الفنان عماد حمدى على نجوم جيله منهم حسين صدقى وأنور وجدى ومحسن سرحان بتحقيقه أعلى الإيرادات في أفلامه الأولى لسنوات حتى أصبح فتى الشاشة الأول في ذلك الوقت، فقدم مع فاتن حمامة وحدها أكثر من عشرين فيلما كان أشهرها بين الأطلال، موعد مع السعادة، موعد غرام، كما كون دويتو سينمائيا مع الفنانة مديحة يسرى وقدم معها عدة أفلام أشهرها الفيلم الشديد الرومانسية "إنى راحلة" عن قصة يوسف السباعى.

قدم عماد حمدى خلال مشواره مجموعة من الأدوار الخالدة ففي فيلم أم العروسة قدم الموظف المطحون، وفي خان الخليلي وكيف انسحب من قصة حبه بعد عودة أخيه صاحب أول حب لمحبوبته، وفي فيلم إني راحلة قدم الشخصية المتناهية في الرومانسية، وفي ثرثرة فوق النيل عام 1971 جسد الضمير الحي الذي يُريد الخير لمجتمع المساطيل، كما تألق في فيلم الخطايا في دور المحامي الوقور الصارم واشتهر بالقلم الذي صفعه على وجه عبد الحليم حافظ، وتسبب فى كراهية الجمهور له لبعض الوقت، وكان آخر أفلامه فى السينما فيلم " سواق الأتوبيس " مع المخرج عاطف الطيب فى دور العجوز صاحب الورشة.

عماد حمدى وشادية وزواج ثلاث سنوات



تزوج عماد حمدى اربع زيجات هن الراقصة حورية محمد والممثلة فتحية شريف والفنانة شادية حيث استمر زواجهما ثلاث سنوات احتفظا بعدها بصداقة طويلة اثمرت عن تقديم 16 فيلما منها: ارحم حبي، المرأة المجهولة، واخيرا تزوج نادية الجندى التى انتج لها فيلم "بمبة كشر" وكان سببا فى إفلاسه.

رفض ترشحه للبرلمان



من أشهر لزمات الفنان عماد حمدى التي تكررت في معظم أفلامه عبارة "مساء الخير يا نينة" التي عرف بها فتى مصر السينمائى الأول على مدى الأربعينيات والخمسينيات، حاول الانضمام الى البرلمان بالترشح للانتخابات عن دائرة قصر النيل الا ان عدم عضويته للاتحاد الاشتراكى فترة كافية حالت دون ترشحه.

اكتئاب حزنا على شقيقه

بعد وفاة أخيه وتوأمه عبد الرحمن حمدى أصيب عماد حمدى بالاكتئاب وعكف في بيته ثلاث سنوات بعد أن هجره المعارف والأصدقاء، وتكالبت عليه الظروف الصعبة من كل جانب، حيث فقد ثروته ‬و‬انتهى به المطاف ممثلًا‮ ‬باليومية في فيلم سواق الأتوبيس مع نور الشريف ثم أصيب بأمراض الشيخوخة وفقد بصره حتى رحل عام 1984‮‬.‬‬



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