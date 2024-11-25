محاضرة فنية بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

محاضرة فنية بالفيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة بالأسواق - أخبار كلمتك

رسائل مهمة من وزيرة التضامن لدعم المتعافين من الإدمان بعد علاجهم مجانا - أخبار كلمتك

رسائل مهمة من وزيرة التضامن لدعم المتعافين من الإدمان بعد علاجهم مجانا - أخبار كلمتك

تنبيه مهم من التعليم بشأن امتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

تنبيه مهم من التعليم بشأن امتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

شاكيرا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ملعب GNP Seguros - أخبار كلمتك

شاكيرا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ملعب GNP Seguros - أخبار كلمتك

وصول مئات اليمنيين للقتال في اوكرانيا - أخبار كلمتك

وصول مئات اليمنيين للقتال في اوكرانيا - أخبار كلمتك

تجديد اعتماد معهد تيودور بلهارس كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع الصحة العالمية - أخبار كلمتك

تجديد اعتماد معهد تيودور بلهارس كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع الصحة العالمية - أخبار كلمتك

جهود مصرية لحماية الآثار من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ - أخبار كلمتك

جهود مصرية لحماية الآثار من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:45 - كتائب القسام: مقتل وجرح 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات مع الاحتلال بشمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:45 - كتائب القسام: مقتل وجرح 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات مع الاحتلال بشمال غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:24 - مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:24 - مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:24 - مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - الإجازات الرسمية 2025.. يهتم الكثير من المواطنين سواء القطاع الحكومي أو الخاص، بمعرفة الإجازات الرسمية في 2025، حيث تبدأ أول إجازة رسمية في العام الجديد يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة عيد الشرطة 25 يناير التى توافق يوم سبت وهو عطلة أسبوعية، وتضم خريطة إجازات 2025 نحو 21 يوما إجازة طوال العام.

وجدير بالذكر أنه وفقا لأجندة الإجازات الرسمية 2025 والعطلات الأسبوعية، فإن هناك 4 مناسبات رسمية يحل موعدها في أيام الراحة الأسبوعية للقطاع الحكومي التي توافق يومين الجمعة والسبت من إجمالي 13 مناسبة رسمية.

أجندة الإجازات

موعد الإجازة الرسمية القادمة 2025

إجازة عيد الميلاد المجيد توافق يوم الثلاثاء 7 يناير

إجازة عيد الشرطة 25 يناير توافق يوم السبت 25 يناير

إجازة عيد الفطر المبارك توافق يوم الاثنين 31 مارس

إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم توافق يوم الاثنين 21 أبريل

إجازة عيد تحرير سيناء توافق يوم الجمعة 25 أبريل

إجازة عيد العمال توافق يوم الخميس 1 مايو

وقفة عرفات توافق يوم الجمعة 6 يونيو

إجازة عيد الأضحى توافق يوم السبت 7 يونيو

إجازة رأس السنة الهجرية توافق يوم الجمعة 27 يونيو

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو توافق يوم الاثنين 30 يونيو

إجازة ثورة 23 يوليو توافق يوم الأربعاء 23 يوليو

إجازة المولد النبوي توافق يوم السبت 6 سبتمبر

6 أكتوبر 2025 يوم الاثنين عيد القوات المسلحة

اقرأ أيضاً
الإجازات الرسمية 2025.. موعد وآخر إجازة خلال العام الجديد

تبدأ يوم 7 يناير.. موعد الإجازات الرسمية 2025

عدد الإجازات الرسمية في 2025.. 13 مناسبة في العام الجديد

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:20 - جلسة لـ مجلس الأمن اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق