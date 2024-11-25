الرياضة - 10:24 - مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - الإجازات الرسمية 2025.. يهتم الكثير من المواطنين سواء القطاع الحكومي أو الخاص، بمعرفة الإجازات الرسمية في 2025، حيث تبدأ أول إجازة رسمية في العام الجديد يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة عيد الشرطة 25 يناير التى توافق يوم سبت وهو عطلة أسبوعية، وتضم خريطة إجازات 2025 نحو 21 يوما إجازة طوال العام.

وجدير بالذكر أنه وفقا لأجندة الإجازات الرسمية 2025 والعطلات الأسبوعية، فإن هناك 4 مناسبات رسمية يحل موعدها في أيام الراحة الأسبوعية للقطاع الحكومي التي توافق يومين الجمعة والسبت من إجمالي 13 مناسبة رسمية.

موعد الإجازة الرسمية القادمة 2025

إجازة عيد الميلاد المجيد توافق يوم الثلاثاء 7 يناير

إجازة عيد الشرطة 25 يناير توافق يوم السبت 25 يناير

إجازة عيد الفطر المبارك توافق يوم الاثنين 31 مارس

إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم توافق يوم الاثنين 21 أبريل

إجازة عيد تحرير سيناء توافق يوم الجمعة 25 أبريل

إجازة عيد العمال توافق يوم الخميس 1 مايو

وقفة عرفات توافق يوم الجمعة 6 يونيو

إجازة عيد الأضحى توافق يوم السبت 7 يونيو

إجازة رأس السنة الهجرية توافق يوم الجمعة 27 يونيو

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو توافق يوم الاثنين 30 يونيو

إجازة ثورة 23 يوليو توافق يوم الأربعاء 23 يوليو

إجازة المولد النبوي توافق يوم السبت 6 سبتمبر

6 أكتوبر 2025 يوم الاثنين عيد القوات المسلحة