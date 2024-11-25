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رسميا.. مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

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رسميا.. مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

رسميا.. مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل الدراسية الثلاث وطلاب الشهادة الإعدادية.

مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 تبدأ في المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة «عربي/ لغات»، من يوم السبت الموافق 11 يناير.

مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول 2025

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 للمرحلتين الابتدائي والإعدادي

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وحتى يوم الخميس الموافق 16 يناير.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 للثانوي

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، من يوم السبت 11 يناير، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 للصفين الأول والثاني الثانوي حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام 2025

وأشارت الوزارة، غلى أنه يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي بالفترة الأولى ولطلاب الثاني الثانوي بالفترة الثانية، على أن يتم تخصيص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول 2025

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، تبدأ من يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 حتي يوم الخميس الموافق 23 يناير.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمواد العلمية

كما يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، والمواد التي لا تضاف للمجموع والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة مراعاة عدم عقد أي امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 6، 7، 8، 9»من شهر يناير 2025.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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