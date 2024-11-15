اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

احذرِ الشبورة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
احذرِ الشبورة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

احذرِ الشبورة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024.

حالة الطقس اليوم

وتستعرض كلمتك، حالة الطقس، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم عبر الضغط على الرابط هنــــــــــا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح

ونوهت «الأرصاد»، بوجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء بسرعة (30 كم/س) على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة ١٥ نوفمبر إلى الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤

حالة البحر المتوسط

وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 26 17
العاصمة الإدارية 27 16
6 أكتوبر 27 16
بنها 26 17
دمنهور 25 16
وادي النطرون 26 16
كفر الشيخ 25 15
المنصورة 26 16
الزقازيق 26 17
شبين الكوم 25 16
طنطا 25 16
دمياط 24 18
بورسعيد 25 19
الإسماعيلية 26 16
السويس 26 17
العريش 25 14
رفح 25 16
رأس سدر 27 15
نخل 23 09
كاترين 19 08
الطور 25 17
طابا 24 16
شرم الشيخ 27 21
الإسكندرية 24 15
العلمين 24 15
مطروح 25 14
السلوم 25 14
سيوة 26 12
رأس غارب 28 19
الغردقة 29 20
سفاجا 29 19
مرسى علم 28 20
شلاتين 29 20
حلايب 26 21
أبو رماد 29 21
رأس حدربة 28 21
الفيوم 26 15
بني سويف 27 14
المنيا 26 14
أسيوط 27 13
سوهاج 28 14
قنا 29 15
الأقصر 31 14
أسوان 31 15
الوادي الجديد 29 16
أبو سمبل 30 16
سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تفاصيل استقبال رئيس اقتصادية قناة السويس لوفد السفارة الأمريكية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق