الأرصاد تكشف عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:55 صباحاً - الطقس.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، وذلك بسبب الأجواء الشتوية والأمطار التي ضربت البلاد بداية من أمس.

الطقس

وأوضحت الأرصاد الطقس اليوم، لافتة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسود أجواء شتوية تشهدها أغلب المناطق.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، لتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة الكبرى 19 درجة.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما في وقت الليل سيسود طقس بارد على جميع الأنحاء.

أخبار الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

وتوقعت الأرصاد الجوية استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، لتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

أحوال الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أنه سيكون هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

- درجة حرارة اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 19، الصغرى 14.

- درجة حرارة اليوم في مدن القناة العظمى 19، الصغرى 14.

- درجة حرارة اليوم في السواحل الشمالية الغربية العظمى 18، الصغرى 15.

- درجة حرارة اليوم في السواحل الشمالية الشرقية العظمى 19، الصغرى 16.

- درجة حرارة اليوم في جنوب سيناء العظمى 22، الصغرى 18.

- درجة حرارة اليوم في شمال الصعيد العظمى 21، الصغرى 11.

- درجة حرارة اليوم في جنوب الصعيد العظمى 22، الصغرى 14.