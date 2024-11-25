رئيس اتحاد الصناعات: ندرس تخفيف الأعباء والمصروفات على المستثمرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:18 صباحاً - قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن تخفيف الأعباء والمصروفات أصبحت حاليا تحت الدارسة من أجل خفضها، مطالبا بتوحيد الجهات التي يتعامل معها الصانع.

وأضاف «السويدي»، خلال كلمته في فعاليات ملتقى مصر الدولي للصناعات في نسخته الثالثة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: الصناعة تتوارث ومازال هناك بعض الأحكام والبنود واللوائح الإدارية التي يمكن أن تؤدي لعقوبة بدنية على المستثمرين لذا أطالب بحذف هذه البنود.