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رئيس اتحاد الصناعات: ندرس تخفيف الأعباء والمصروفات على المستثمرين - أخبار كلمتك

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رئيس اتحاد الصناعات: ندرس تخفيف الأعباء والمصروفات على المستثمرين - أخبار كلمتك

رئيس اتحاد الصناعات: ندرس تخفيف الأعباء والمصروفات على المستثمرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:18 صباحاً - قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن تخفيف الأعباء والمصروفات أصبحت حاليا تحت الدارسة من أجل خفضها، مطالبا بتوحيد الجهات التي يتعامل معها الصانع.

وأضاف «السويدي»، خلال كلمته في فعاليات ملتقى مصر الدولي للصناعات في نسخته الثالثة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: الصناعة تتوارث ومازال هناك بعض الأحكام والبنود واللوائح الإدارية التي يمكن أن تؤدي لعقوبة بدنية على المستثمرين لذا أطالب بحذف هذه البنود.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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