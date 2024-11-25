الرياضة - 11:18 - الأشد في الخريف.. كل ما تريد معرفته عن نوة المكنسة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:18 صباحاً - نوة المكنسة.. يشهد فصلي الخريف والشتاء الكثير من النوات، التي تضرب المحافظات الساحلية، وتتسبب في غرق الشوارع، ووقف حركة الملاحة والصيد، ولذلك يتساءل الكثير عن نوة المكنسة، أولى النوات الشتوية.

نوة المكنسة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص نوة المكنسة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد قدوم نوة المكنسة

تعد نوة المكنسة، أولى النوات الشتوية، بدأت يوم 16 نوفمبر، وهي نوة شمالية غربية شديدة الأمطار، وتسبب هذه النوة في تنظيف الجو من الغيوم وإعادة ترتيب الحالة الجوية بعد اضطرابات الخريف.

سبب تسمية نوة المكنسة

وأطلق الصيادون على نوة المكنسة هذا الاسم، لأنها تكنس البحر من التغيرات الشديدة، وذلك بسبب شدة الرياح الباردة التي تهب، حيث إنها تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء النوة.

ماذا تفعل نوة المكنسة

وتعتبر نوة المكنسة، إحدى النوات الأكثر قوة، حيث تتميز بأمطار غزيرة شديدة، يصاحبها نشاط في حركة الرياح، واضطراب في الأمواج، و تتأثر بها المحافظات الساحليةـ التي من أبرزها الإسكندرية، مطروح، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، وبورسعيد.

أبرز المعلومات عن نوة المكنسة

- تتسبب نوة المكنسة في تساقط الأمطار بشكل مكثف، وتؤدي إلى حدوث سيول في بعض المناطق الساحلية.

- تتسبب نوة المكنسة في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ أثناء النوة، ويؤدي إلى شعور بالبرودة في المناطق الساحلية.

- تتسبب نوة المكنسة في ارتفاع مفاجئ في أمواج البحر نتيجة الرياح القوية، ويشكل هذا خطر على السفن الصغيرة والمتوسطة.

- تعد نوة المكنسة من أقوى النوات وأشدها، حيث تهب الرياح الشديدة قد تصل سرعتها إلى 30 كم/ساعة، ويؤدي هذا إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، وتعطل في حركة السفن.

النوات الشتوية

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن النوات الشتوية، تنقسم إلى عدة أنواع، تختلف من حيث شدتها ومدتها، حسب الشهر والفترة التي تحدث فيها.

وتتعرض المدن الساحلية، وأبرزها إسكندرية إلى 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، ولكن هناك 11 نوة تعد الأكثر قوة، تأتي بأمطار غزيرة ورياح شديدة.

مواعيد النوات على مدار العام

- نوة رأس السنة، تأتي يوم 2 يناير وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة الفيضة الكبيرة، تأتي يوم 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام، وتكون شديدة الأمطار.

- نوة الغطاس، تأتي يوم 19 يناير وتستمر 3 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة الكرم، تأتي يوم 28 يناير وتستمر 7 أيام، وتكون أمطارها غزيرة.

- نوة الشمس الصغيرة، تأتي يوم 18 فبراير وتستمر 3 أيام، وتكون أمطارها غزيرة.

- نوة السلوم، تأتي يوم 2 مارس وتستمر لمدة يومين، وتكون ممطرة.

- نوة الحسوم، تأتي يوم 9 مارس وتستمر 7 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة الشمس الكبيرة، تأتي يوم 18 مارس وتستمر لمدة يومين، وتكون ممطرة.

- نوة عوة وبرد العجوزة، تأتي يوم 24 مارس وتستمر 6 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة رياح الخماسين، تأتي يوم 23 أبريل، وتكون رياح ساخنة.

- نوة رياح النقطة، تأتي يوم 18 يونيو وتستمر لمدة يومين.

- نوة رياح الصليب، تأتي يوم 30 سبتمبر وتستمر 3 أيام، وتكون ساخنة.

- نوة رياح الصليبة، تأتي يوم 20 أكتوبر وتستمر 3 أيام، وتكون بدون أمطار.

- نوة المكنسة، تأتي يوم 16 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتكون شديدة الأمطار.

- نوة باقي المكنسة، تأتي يوم 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة قاسم، تأتي يوم 12 ديسمبر وتستمر 5 أيام، وتكون عواصف شديدة.

- نوة الفيضة الصغرى تستمر 5 أيام، تصحبها أمطار.

- نوة عيد الميلاد تستمر يومين، وتكون شديدة الأمطار.