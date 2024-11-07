الرياضة - 04:13 - مفاجأة تصدم ليلى عبد اللطيف وتقع في مأزق بعد فوز دونالد ترامب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - ليلى عبد اللطيف.. تصدرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، مؤشرات البحث جوجل، بعد فوز المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، فما القصة؟

ولمعت ليلى عبد اللطيف في عالم التنبؤات، حيث صدقت بعض توقعاتها، التي تنوعت بين السياسية والاجتماعية وحتى الكوارث الطبيعية، إلا أن انتخابات أمريكا وضعتها في مأزق عقب فوز ترامب، وفشل توقعها بشأن فوز المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية كامالا هاريس.

توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن نتيجة الانتخابات الأمريكية

فقبل أشهر قليلة، توقعت ليلى عبد اللطيف فوز هاريس، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، قائلة: «أول امرأة في مقعد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا مجرد إلهام، قد أخطأ وقد أصيب».

وقبل الانتخابات، أعادت ليلى تأكيد توقعها بشأن تولي هاريس منصب رئيس أمريكا، حيث قالت خلال مداخلة على قناة «الجديد»: «أرى أن من سيحكم ويتحكم بالرئاسة الأمريكية وتحمل لقب السيدة الأولى امرأة لأول مرة، كما أرى الإعلام يتوجه إلى زوجة الرئيس السابق أوباما وكاميلا هاريس».

توقع ليلى عبد اللطيف بانسحاب بايدن من الانتخابات

وفي يوليو الماضي، توقعت ليلى انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتخابات الرئاسية، حيث قالت: «أرى أن قرارا يصدر عن الأطباء يُبعد الرئيس بايدن عن البيت الأبيض ويكون ترشيخ ترامب على المحك».

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع توقعات ليلى عبد اللطيف

وتداول رواد السوشيال ميديا جزء من حديثها مع الإعلامي عمرو أديب بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، وعلق الجمهور «مش أول مرة يطلع كلامها غلط، هي قالت كامالا هي اللي هتفوز».

وأثار فشل توقعات ليلى عبد اللطيف بخصوص فوز هاريس تفاعلا على منصة «إكس»، حيث سخر نشطاء من الأشخاص الذين يصدقونها، فيما أطلق البعض النكات مشيرين إلى أنها «طلعت فنكوش».

وأضاف الجمهور «مش أول مرة يطلع كلامها غلط، هي قالت كامالا هي اللي هتفوز».

توقعات وضعت ليلى عبد اللطيف في مأزق

ومن بين التوقعات التي لم تتحقق لليلى عبد الطيف، هي:

- تتويج اللاعب محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية، حيث غادر قائمة الـ10 الأوائل في ترتيب الجائزة منذ أن ترشح لها للمرة الأولى عام 2018.

- زيارة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون سوريا في بداية عام 2024، إلا أن ذلك لم يحدث ولم تذكر أي وكالة أو صحيفة نية الرئيس الفرنسي زيارة سوريا.

- حسم ملف رئاسة لبنان في عام 2023، الذي مازال شاغرا حتى عامنا الجاري منذ رحيل الرئيس اللبناني السابق ميشال عون.

- ترشيح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجائزة نوبل للسلام في عام 2024، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

- توقعات بحدوث زلزال مدمر في إحدى الدول العربية، حيث وصفته بأنه قد يتجاوز 9 أو 10 درجات على مقياس ريختر، ما يؤدي إلى تغييرات جغرافية كبيرة واختفاء أجزاء واسعة من هذه الدولة عن الخريطة، وهذا لم يحدث حتى الآن.