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الرياضة - 03:24 - قبل اجتماع «المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات البنك «الأهلي» و «مصر» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:24 - قبل اجتماع «المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات البنك «الأهلي» و «مصر» - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:24 - قبل اجتماع «المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات البنك «الأهلي» و «مصر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:24 مساءً - يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع للجنة السياسات النقدية يوم 21 نوفمبر 2024، لدراسة أسعار الفائدة على الجنيه بالقطاع المصرفي، وسط توقعات باستمرار مسار التثبيت حتى نهاية العام.

أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي في أكتوبر الماضي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مكتفيا بزيادة المعدلات بواقع 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من هذا العام.

وتستعرض كلمتك في السطور التالية أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري

بنك مصر

- شهادة ادخار بنك مصر «طلعت حرب» بأجل سنة: يبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه، وتعطي عائداً شهرياً ثابتاً بسعر فائدة 23.5%، وعائد بنهاية أجلها تحت فائدة 27%

- شهادة ادخار بنك مصر «ابن مصر» الثلاثية ذات العائد الشهري المتدرج: يبدأ شرائها من ألف جنيه، يصل عائدها الشهري الثابت لـ 26% بالسنة الأولي، وبفائدة 22.5% بالسنة الثانية، وبفائدة 19% في السنة الثالثة.

- شهادة ادخار بنك مصر «ابن مصر» ذات العائد الربع سنوي المتدرج: يبدأ شرائها من ألف جنيه، بسعر فائدة 27% خلال أول سنة، و23% في السنة الثانية، وبفائدة 19% في السنة الثالثة.

- شهادة ادخار بنك مصر «ابن مصر الثلاثية ذات العائد السنوي المتدرج»: يبدأ شرائها من 1000 جنيه، وتعطي عائداً سنويا تبلغ فائدته 30% في السنة الأولى، وعند 25% في السنة الثانية، 20% بالسنة الثالثة.

البنك الأهلي المصري

- شهادة ادخار البنك الأهلي المصري «البلاتينية بأجل سنة واحدة»: يبدأ شرائها من 1000 جنيه، وتمنح عائداً ثابتاً بفائدة 23% تصرف يومياً، وبفائدة 23.5% تصرف شهرياً، وفائدة 27% سنويا.

- شهادة ادخار البنك الأهلي المصري «البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري»: يبدأ شرائها بـ 1000 جنيه، ويبلغ معدل الفائدة على الشهادة بالسنة الأولى نحو 26%، وفي السنة الثانية 22%، وبالسنة الثالثة 18%

- شهادة ادخار البنك الأهلي المصري «البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج»: يبدأ شراء الشهادة من ألف جنيه، ويصل سعر العائد على الشهادة إلى 30% بنهاية السنة الأولى، وعند 25% بنهاية السنة الثانية، وبفائدة 20% في السنة الثالثة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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