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ننشر السيرة الذاتية للمستشار محمود عمار «عضو الوطنية للصحافة» - أخبار كلمتك

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ننشر السيرة الذاتية للمستشار محمود عمار «عضو الوطنية للصحافة» - أخبار كلمتك

ننشر السيرة الذاتية للمستشار محمود عمار «عضو الوطنية للصحافة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرار رقم 519 لسنة 2024، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لمدة أربع سنوات.

وتضمن التشكيل المستشار محمود فؤاد عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1982 بتقدير عام جيد جداً

عين في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة ( مندوب مساعد) في عام 1983 وتدرج فيها حتي شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في عام 2002

تدرج في العمل بأقسام مجلس الدولة كعضو بهيئة مفوضي الدولة ثم إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ثم عضوا بمحاكم القضاء الإداري وبالمحكمة الإدارية العليا ثم رئيسا للمحكمة التاديبية لمستوى الإدارة العليا ثم رئيسا للدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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