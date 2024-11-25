مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:10 مساءً - كشف صناع مسلسل «لام شمسية» عن الصور الأولى من كواليس تصوير العمل، حيث بدأ الفنان أحمد السعدني تصوير أولى مشاهد مسلسله الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2025.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل لام شمسية من 15 حلقة، ويضم في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أمينة خليل ومحمد شاهين وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

آخر أعمال أحمد السعدني

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني مشاركته في مسلسل «سيب وأنا أسيب» بالتعاون الفنانة هنا الزاهد، وعرض العمل المسلسل عبر منصة شاهد الرقمية محققا نجاح فني وجماهيري كبير.

ودارت أحداثه حول، نبيلة «هنا الزاهد» التي تهرب يوم زفافها وتسافر إلى لبنان لتشارك في مسابقة تصميم أزياء وتحصل على المركز الأول، وتستقر هناك لمدة 5 سنوات، وتظن أنها تطلقت من زوجها «أحمد صلاح السعدني» بتوكيل مع والدها، وترتبط بممثل لبناني مشهور، وعند عودتها إلى مصر لإتمام زواجها تكتشف أنها لا تزال على ذمة إبراهيم وتدخل معه في خلافات.

أبطال «سيب وأنا أسيب»

ضم مسلسل «سيب وأنا أسيب» بجانب الثنائي هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني عدد من الفنانين أبرزهم: ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا»، وهو من تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان.