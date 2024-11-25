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مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:10 مساءً - كشف صناع مسلسل «لام شمسية» عن الصور الأولى من كواليس تصوير العمل، حيث بدأ الفنان أحمد السعدني تصوير أولى مشاهد مسلسله الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2025.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل لام شمسية من 15 حلقة، ويضم في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أمينة خليل ومحمد شاهين وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

مسلسل لام شمسية لـ أحمد السعدني

آخر أعمال أحمد السعدني

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني مشاركته في مسلسل «سيب وأنا أسيب» بالتعاون الفنانة هنا الزاهد، وعرض العمل المسلسل عبر منصة شاهد الرقمية محققا نجاح فني وجماهيري كبير.

ودارت أحداثه حول، نبيلة «هنا الزاهد» التي تهرب يوم زفافها وتسافر إلى لبنان لتشارك في مسابقة تصميم أزياء وتحصل على المركز الأول، وتستقر هناك لمدة 5 سنوات، وتظن أنها تطلقت من زوجها «أحمد صلاح السعدني» بتوكيل مع والدها، وترتبط بممثل لبناني مشهور، وعند عودتها إلى مصر لإتمام زواجها تكتشف أنها لا تزال على ذمة إبراهيم وتدخل معه في خلافات.

مسلسل لام شمسية

أبطال «سيب وأنا أسيب»

ضم مسلسل «سيب وأنا أسيب» بجانب الثنائي هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني عدد من الفنانين أبرزهم: ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا»، وهو من تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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