مشاهير العرب - بسبب مولودتها الأولى.. ميار الغيطي تتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 08:03 مساءً - تصدرت الفنانة ميار الغيطي، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها لأول مرة برفقة مولودتها الأولى عبر السوشيال ميديا.

وفي وقت سابق نشرت ميار الغيطي، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة ظهرت وهي تحتضن مولودتها وعلقت قائلة: «اللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها قرة عين لنا واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى».

وتألقت ميار الغيطي، في الظهور الأول برفقة مولودتها بإطلالة ساحرة مرتدية قفطان مغربي باللون الأبيض البصلي، بأكمام طويلة وواسع من الجزء السفلي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج ناعم يبرز ملامحها الجميلة واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

آخر أعمال ميار الغيطي

وكانت آخر أعمال ميار الغيطي، هو مشاركتها بـ مسلسل «صيد العقارب» بطولة غادة عبد الرازق، والذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2024، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

وشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب بجانب الفنانة غادة عبد الرازق عدد من النجوم منهم: أحمد ماهر رياض الخولي، محمود عبد المغنى منال سلامة، مي القاضي، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، والعمل من تأليف باهر دويدار، إخراج الدكتور أحمد حسن.

كما شاركت في مسلسل «صدفة» الذي تم عرضه رمضان 2024 وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول "صدفة" مدرسة التاريخ التي تتعرض لصدفة ما تغير مجرى حياتها رأسا على عقب، إذ تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، ويتطرق المسلسل لقضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها طلاب المدرسة.

والعمل من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، ورحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.