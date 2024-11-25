مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمي بجائزة الأفضل في العالم للعام الخامس - أخبار كلمتك

مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمي بجائزة الأفضل في العالم للعام الخامس - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان - أخبار كلمتك

مواطن يقدم على قتل نفسه بتعز - أخبار كلمتك

مواطن يقدم على قتل نفسه بتعز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انضمامها لـ «لام شمسية».. تعرف على آخر أعمال ياسمينا العبد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انضمامها لـ «لام شمسية».. تعرف على آخر أعمال ياسمينا العبد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نيكول سابا تشارك صورها من كواليس تصوير «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نيكول سابا تشارك صورها من كواليس تصوير «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

التحالف الوطني يهنئ خالد عبد العزيز بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام - أخبار كلمتك

التحالف الوطني يهنئ خالد عبد العزيز بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:10 - أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 26 نوفمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:10 - أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 26 نوفمبر - أخبار كلمتك

بهاء سلطان وأحمد سعد على مسرح "الأرينا كويت" يوم 13 ديسمبر - أخبار كلمتك

بهاء سلطان وأحمد سعد على مسرح "الأرينا كويت" يوم 13 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

مشاركة 40 شركة، انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض  "وطن رقمي" - أخبار كلمتك

مشاركة 40 شركة، انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض  "وطن رقمي" - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:48 مساءً - سعر الارز، الأرز من المحاصيل الأساسية الاستراتيجية التي لا غنى عنها، ويبحث المستهلكون عن اسعار السلع الغذائية بشكل يومى، وسجلت أسعار الأرز،  استقرار ملحوظًا اليوم الاثنين، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة.

 

 

2cdb7d5dea.jpg

 

سعر كليو الأرز اليوم  الاثنين 

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك

سعر كيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك، يتراوح ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

 سعر طن  الأرز الأبيض أرض المضرب


يصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضر نحو 22 ألف جنيه للطن.

 ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن.

9b344c3ea8.jpg

 

سعر الأرز الشعير اليوم 

شهد سعر الأرز الشعير اليوم  ، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأزر الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع

سعر  طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 

 سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم يسجل اليوم نحو 15 ألف جنيه.

سعر  طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 


 سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم  ، يسجل 16 ألف جنيه.

74e910e825.jpg

 انتهاء  موسم حصاد الأرز 

 

 وطبقا لتصريحات  حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال أنّ موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، لافتا  إلى أن المساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية. 

 

وزارة التموين تطرح كميات من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

 

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من الأرز البلدى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 24 جنيها للكيلو، كما وفرت الوزارة كافة السلع الأساسية من سكر وزيت الطعام والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الأخرى فى ظل وجود مخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث يصل فى المتوسط إلى 6 أشهر.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت خطة للارتقاء بتحسين منظومة العمل وتحسين الخدمات وزيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية، حيث تعاقدت الوزارة من خلال الهيئات التابعة على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام من خلال إجراء مناقصات عالمية، مما عزز المخزون الاستراتيجى، وكذلك التعاقد على شراء رؤوس المواشى الحية بكميات كبيرة لطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ وتوفير الدواجن المجمدة.

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

14.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق