محمود بزان عضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 240 لسنة 2024. بتولى المهندس محمود بزان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية،ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، منصب عضو مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

المعارض: نستهدف زيادة معدلات التصدير بنحو 30% سنويًا



وطبقا لتصريحات اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية متنوعة تعتمد على اقتحام كافة القطاعات الصناعية وإقامة أحداث مختلفة النشاط وفق رؤية مصر 2030، وزيادة معدلات التصدير بنحو 30 % سنويًا.

صناعة المعارض تعد من أهم الأدوات لنمو الاقتصاد المصري

وأضاف "الماوردي"، أن صناعة المعارض تعد من أهم الأدوات لنمو الاقتصاد المصري وغزو الأسواق العالمية خاصة السوق الافريقي للترويج للمنتجات المصرية، موضحا أن نسبة الرحلات السياحية بغرض حضور المعارض والمؤتمرات تشكل نحو 15 % من إجمالى حركة السياحة العالمية.

المعارض تعد نافذة تسمح بعرض المنتجات

واشار الى ان المعارض تعد نافذة تسمح بعرض المنتجات، بجانب تلبية متطلبات المستهلك والاطلاع على أحدث المعروضات.

الاستثمار: المشاركة في المعارض الدولية تساهم في دعم الصادرات

وطبقا لتصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اكد أهمية المشاركة في المعارض الدولية، لافتا إلى أن هذه الفعاليات في دعم الصادرات وتعزيز الحضور المصري عالميًا.

وأشاد بأداء الجناح المصري في معرض تنزانيا العام الماضي، الذي حاز على جائزة "أفضل جناح"، مشددًا على ضرورة استمرار هذا الزخم.

سياسات الدولة تهدف للتيسير على المستثمرين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب، بالامس الخميس، واستعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

العمل حاليًا على مراجعة القرارات التي حدّت من المشاركة في بعض المعارض الدولية



وأوضح الخطيب أنه يتم العمل حاليًا على مراجعة القرارات التي حدّت من المشاركة في بعض المعارض الدولية، خاصة أن العديد من الدول الإفريقية، مثل الجزائر، تفتقر إلى معارض متخصصة، مما يجعل المشاركة المصرية في هذه الأسواق فرصة هامة لتعزيز التواجد التجاري.

مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة

وأوضح الوزير، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية

التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد

وأضاف أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.

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