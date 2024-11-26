الرياضة - 02:22 - بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة للقيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:22 صباحاً - اعتمد اللواء/ طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة حركة تنقلات محدودة للقيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة
وشملت الحركة تعيين كل من:
اللواء/ أشرف جوهر --- مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ.
▪️اللواء/ أحمد الحداد --- مدير مباحث الأحداث.
▪️العميد/ محمد السعدني --- مدير إدارة تأمين القاهرة الجديدة.
▪️العميد/ شريف فتحي --- مأمور قسم شرطة التبين.
▪️العميد/ أحمد البارودي --- مأمور قسم شرطة السيدة زينب.
▪️العقيد/ أحمد عاطف --- الشكاوي والتحقيقات.
▪️العميد/ محمد الورداني --- إدارة الترحيلات.
▪️العقيد/ مهاب أيمن --- نائب مأمور قسم أول مدينة نصر.
▪️العقيد/ أحمد وصفي --- مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر.
▪️العقيد/ علاء عبد الدايم --- مأمور قسم شرطة روض الفرج.
▪️العقيد/ محمد إبراهيم --- مأمور قسم شرطة المعادي.
▪️العميد/ أشرف شوقي --- مأمور قسم شرطة دار السلام.
▪️المقدم/ شادي علاء --- نائب مأمور قسم شرطة النهضة.
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▪️العقيد/ أحمد أنور --- مأمور قسم شرطة ثاني مدينة نصر.
▪️اللواء/ عمرو موسى --- مساعد فرقة القاهرة الجديدة.
▪️العميد/ إيهاب عمارة --- تأمين الزمالك.
▪️العقيد/ رامي حمودة --- مأمور قسم شرطة مصر القديمة.
▪️العميد/ أحمد يوسف --- مأمور قسم شرطة الدرب الاحمر.
▪️العقيد/ أحمد حمدي --- مأمور قسم شرطة شبرا.
▪️العميد/ مصطفى الطنايحي --- مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء.
▪️العميد/ محمد يوسف --- مأمور قسم شرطة الظاهر.
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