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الرياضة - 02:22 - بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة للقيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:22 - بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة للقيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:22 - بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة للقيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:22 صباحاً - اعتمد اللواء/ طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة حركة تنقلات محدودة للقيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة

وشملت الحركة تعيين كل من:

اللواء/ أشرف جوهر --- مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ.

▪️اللواء/ أحمد الحداد --- مدير مباحث الأحداث.

▪️العميد/ محمد السعدني --- مدير إدارة تأمين القاهرة الجديدة.

▪️العميد/ شريف فتحي --- مأمور قسم شرطة التبين.

▪️العميد/ أحمد البارودي --- مأمور قسم شرطة السيدة زينب.

▪️العقيد/ أحمد عاطف --- الشكاوي والتحقيقات.

▪️العميد/ محمد الورداني --- إدارة الترحيلات.

▪️العقيد/ مهاب أيمن --- نائب مأمور قسم أول مدينة نصر.

▪️العقيد/ أحمد وصفي --- مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

▪️العقيد/ علاء عبد الدايم --- مأمور قسم شرطة روض الفرج.

▪️العقيد/ محمد إبراهيم --- مأمور قسم شرطة المعادي.

▪️العميد/ أشرف شوقي --- مأمور قسم شرطة دار السلام.

▪️المقدم/ شادي علاء --- نائب مأمور قسم شرطة النهضة.

*

▪️العقيد/ أحمد أنور --- مأمور قسم شرطة ثاني مدينة نصر.

▪️اللواء/ عمرو موسى --- مساعد فرقة القاهرة الجديدة.

▪️العميد/ إيهاب عمارة --- تأمين الزمالك.

▪️العقيد/ رامي حمودة --- مأمور قسم شرطة مصر القديمة.

▪️العميد/ أحمد يوسف --- مأمور قسم شرطة الدرب الاحمر.

▪️العقيد/ أحمد حمدي --- مأمور قسم شرطة شبرا.

▪️العميد/ مصطفى الطنايحي --- مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء.

▪️العميد/ محمد يوسف --- مأمور قسم شرطة الظاهر.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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