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الرياضة - 01:18 - سقوط شهداء وجرحى.. غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات في لبنان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:18 - سقوط شهداء وجرحى.. غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات في لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:18 - سقوط شهداء وجرحى.. غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:18 صباحاً - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات.

وأكدت الوكالة ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة معركة بقضاء صور إلى 9 شهداء بعد انتشال جثتين من تحت الأنقاض، وكذلك ارتفاع حصيلة الغارة التي استهدفت الهرمل إلى 3 شهداء.

وأوضحت أن الغارة الثانية على بلدة النبي شيت في بعلبك دمرت منزلا يتم فيه توزيع المساعدات للأهالي الصامدين في البلدة، لافتة إلى سقوط 8 شهداء حتى الآن.

وأضافت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة على بلدة عين بعال استهدفت منزلا، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء وإصابة شخص في إحصائية أولية.

وفي مرجعيون، سقطت قذيفة مدفعية من دبابة ميركافا إسرائيلية بجانب المنازل وقرب دير القديسة حنة شرقي بلدة القليعة، مسببة أضرار مادية وتحطم للزجاج في المنازل المجاورة من دون وقوع إصابات، كما استهدفت قذيفة ثانية منطقة عين القصير شرقي بلدة القليعة أيضا، وهناك معلومات أولية تفيد بوقوع إصابات لأشخاص سوريين.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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