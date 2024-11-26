الرياضة - 04:01 - أبرزها الباير ضد سان جيرمان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:01 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 26 - 11 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة الأهلى ضد استاد أبيدجان فى دوري أبطال أفريقيا.

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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

سبارتا براج X أتلتيكو مدريد - الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

سلوفان براتيسلافا X ميلان - الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مانشستر سيتي X فينورد روتردام - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

إنتر ميلان X لايبزيج - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

بايرن ميونخ X باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

برشلونة X ستاد بريست - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

باير ليفركوزن X ريد بول سالزبورج - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7

يونج بويز X أتالانتا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 8

سبورتنج لشبونة X آرسنال - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يانج أفريكانز X الهلال - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

مازيمبي X مولودية الجزائر - الساعة 3 عصرا

بيراميدز X ساجرادا اسبيرانسا - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

صن داونز X مانيما انيون - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

الأهلي X إستاد أبيدجان - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

الترجي X دجوليبا - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

شباب بلوزداد X اورلاندو بيراتس - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

الرجاء X الجيش الملكي - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

أولسان هيونداي X شنجهاي - الساعة 12 ظهرا على قناة beIN SPORTS 1 AFC

فيسيل كوبي X كوست مارينرز - الساعة 12 ظهرا على قناة beIN SPORTS AFC

بوريرام يونايتد X كاواساكي فرونتال - الساعة 2 ظهرا على قناة beIN SPORTS 1 AFC

شاندونج تايشان X جوهور دارول تاكزيم - الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

السد X الهلال - الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS AFC

الشرطة العراقى X الوصل الإماراتي - الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS 1 AFC

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

الشارقة X استقلال دوشنبه - الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS 3 AFC

سباهان أصفهان X الوحدات - الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS 2 AFC

مواعيد مباريات دوري أبطال الخليج

دهوك العراق X النصر الإماراتي - الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يانج أفريكانز X الهلال - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

مازيمبي X مولودية الجزائر - الساعة 3 عصرا

بيراميدز X ساجرادا اسبيرانسا - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

صن داونز X مانيما انيون - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

الأهلي X إستاد أبيدجان - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

الترجي X دجوليبا - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

شباب بلوزداد X اورلاندو بيراتس - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

الرجاء X الجيش الملكي - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2