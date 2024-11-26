أحمد عبد الحليم: خسارة الزمالك أمام المصري "لم يكن وقتها" والفريق يحتاج إلى صفقات قوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:55 صباحاً - أكد أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض خسر بشكل مفاجئ أمام المصري البورسعيدي ولم يكن وقتها مطلقًا.

وأوضح أن ممدوح عباس زملكاوي ويعشق النادي، وما كتبه عبر حسابه على منصة إكس لأنه حزين من تلك الخسارة، والجميع يعلم ما قدمه للنادي على مدار سنوات كثيرة.

تصريحات أحمد عبد الحليم عن أزمة فتوح

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أتمنى أن تنتهي كل الأزمات، وأحمد فتوح لا يحتاج إلى رسائل من أجل الالتزام خلال المرحلة المقبلة، لا أريد الخوض كثيرًا في موضوع اللاعب، لأنه كان لديه أزمة كبيرة، والنادي سانده ودعمه لأنه من أبناء الزمالك".

وأضاف: "أتمنى انتهاء الأزمات، ومع أي خسارة تكون هناك أزمات كثيرة تخرج للسطح، وهو ما يحدث بصفة مستمرة في نادي الزمالك، والفريق خاض لقاء المصري بـ90% من المجموعة الأساسية، لكن الفريق لم يكن موفقًا وأتمنى أن تمر الخسارة وبعدها يتم الاستعداد بشكل أقوى للمواجهات القادمة".

خسارة الزمالك من المصري صادمة

وأكمل: "خسارة الزمالك من جميع النواحي كانت صادمة، ويجب على جوميز أن يتعامل بشكل جيد مع اللاعبين استعدادًا للمرحلة المقبلة، واتمنى أن يتم إغلاق كافة الأزمات في المرحلة الحالية من أجل مصلحة الزمالك، وفتوح لاعب مهم في الفريق وكنا في احتياج لوجوده أمام المصري، وبطولة الدوري تحتاج لإسكواد قوي وجيد، بخلاف كأس مصر وباقي البطولات الأخرى".

وزاد: "لا بد أن يكون هناك إضافات قوية للزمالك في شهر يناير المقبل من أجل المنافسة بقوة على الدوري المصري، الفريق في حاجة لبعض المراكز، وأعتقد أن مسؤولي النادي يعملون بشكل جيد على هذا الملف".

وأردف: "فريق المصري يضم عناصر واعدة ومن أبرزهم دغموم وميدو والشامي وصلاح محسن، وكان يجب أن يستعد الزمالك لهم بشكل أقوى، لكن جوميز لم يستعد بالشكل الأمثل، ولم يعمل حساب لهم، الزمالك كان (لازم يعمل حساب للمصري) أكثر من الأهلي وبيراميدز".

واستطرد: "الزمالك لم يكن موفقا، وفي النهاية هي مباراة وانتهت ويجب نسيان الخسارة، وحتى الآن البولندي ميشالاك كونراد لم يظهر بمستوى جيد، قد يكون لاعبًا مميزًا لكن هذا لم يظهر مع الفريق حتى الآن، ولو سجل الفرصة المحققة في الشوط الأول كانت ستتغير الأمور تمامًا، هو لاعب محترف ولكن عليه أن يقتنص أي فرصة، لكن لعب الكرة بشكل غير جيد وبالتالي انتقاده هذا أمر عادي وأتمنى أن نكون مخطئين ويقدم مستوى قوي خلال المرحلة المقبلة".

وأتم: "لا بد أن يستفيد الزمالك من درس المصري، وأن يعمل حساب قوي لمنافسه بلاك بولز في الكونفدرالية، والزمالك أصبح ناديًا كبيرًا بعدما توج مؤخرًا ببطولتين قاريتين، وأن يظهر الفريق الأبيض بشخصية البطل ويحقق مكسبًا في بداية انطلاق دور المجموعات".

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