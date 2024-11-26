قبل العرض الخاص، تفاصيل فيلم مين يصدق - أخبار كلمتك

قبل العرض الخاص، تفاصيل فيلم مين يصدق - أخبار كلمتك

السويد تعلن وقف هذا الامر عن اليمن - أخبار كلمتك

السويد تعلن وقف هذا الامر عن اليمن - أخبار كلمتك

مشتركون يشكون انقطاع خدمة الانترنت في صنعاء - أخبار كلمتك

مشتركون يشكون انقطاع خدمة الانترنت في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة البسط على ارض الحرم الجامعي بعدن - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة البسط على ارض الحرم الجامعي بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - تشكيل الأهلي المتوقع ضد ستاد أبيدجان اليوم في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - تشكيل الأهلي المتوقع ضد ستاد أبيدجان اليوم في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب إندونيسيا إلى 20 قتيلا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب إندونيسيا إلى 20 قتيلا - أخبار كلمتك

تطور جديد في أسعار الذهب بعد تهديدات ترامب التجارية لـ 3 دول - أخبار كلمتك

تطور جديد في أسعار الذهب بعد تهديدات ترامب التجارية لـ 3 دول - أخبار كلمتك

بيراميدز يسعي للفوز بضربة البداية أمام ساجرادا الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

بيراميدز يسعي للفوز بضربة البداية أمام ساجرادا الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

اغلاق المدارس إحتجاجا على هذا الأمر في هذه المدينة - أخبار كلمتك

اغلاق المدارس إحتجاجا على هذا الأمر في هذه المدينة - أخبار كلمتك

أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

لليوم الثاني، المعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE يواصل فعالياته بمركز المنارة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لليوم الثاني، المعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE يواصل فعالياته بمركز المنارة - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، المعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE يواصل فعالياته بمركز المنارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً -   تستمر فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه  اتحاد الصناعات لليوم الثانى اليوم الثلاثاء على التوالى، والذى انطلقت فعالياته أمس الاثنين  وافتتحه د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي، والذي شهد عرض فيلم عن الصناعة المصرية.

 

رئيس الوزراء يشهد افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس  الإثنين، فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية  رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.

 

 


 

228531e764.jpg

 

جاء ذلك بحضور فاعل يضم عددًا من الوزراء، والمحافظين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات، وكبار المسئولين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمُستثمرين والمُصنعين المحليين والأجانب، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، وممثلي قطاع المصارف والكيانات الاقتصادية الصناعية والتجارية، ومجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

 

 

 

86e7219a16.jpg

 

 

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مركز المنارة للمؤتمرات، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد  السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

 

اهتمام الدولة بالنهوض بالقطاع الصناعي 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رعاية  الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

 

 ولفت إلى دعم الدولة لهذا الملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربيًّا وإفريقيًّا وعالميًّا.

 

e2bcad67b9.jpg

 

 

 ولفت إلى أنه دائمًا ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخرًا، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم

 

5162af358a.jpg

 

 

ويشهد الملتقى هذا العام عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تقام على التوازي؛ حول الاستثمار في الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمي الصناعي، والتغيرات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والفرص الناشئة في مجال الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية

 

 ويضم قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية، مع معرض يضم 18 قطاعًا صناعيًا لأول مرة.

 

 

350ed9d82d.jpg

 

 

 

مدبولي: نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حاليًا 40 أو 50% 

 ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعيًا رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبرًا ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفًا أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة  في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حاليًا 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة. 

مدبولي: هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات أو الاستيراد

 وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقًا لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقمًا يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
 

مدبولي: تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة

 ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتًا إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم…

 

 وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة  يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها

799929f0a8.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق