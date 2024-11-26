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6 أجهزة منزلية تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية، تعرف عليها - أخبار كلمتك

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6 أجهزة منزلية تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية، تعرف عليها - أخبار كلمتك

6 أجهزة منزلية تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية، تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:09 صباحاً -  أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن عدة نصائح للمواطنين تمنع ارتفاع فواتير الكهرباء الشهرية بالمنازل، وتساهم في الترشيد في استهلاك الطاقة.
 

أجهزة تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية


وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين، أبرز الأجهزة المنزلية التي تتسبب في رفع فاتورة الكهرباء الشهرية بالمنازل وهي:

  • الفرن الكهربائي.
  • الميكروويف.
  • مجفف الملابس.
  • الدفاية الكهربائية.
  • سخانات المياه الكهربائية وغلايات الشاي «الكاتيل».

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية وترشيد الاستهلاك أثناء استخدام الديب فريزر.
 

نصائح الترشيد في فاتورة الكهرباء
 

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

  • ترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.
  • ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.
  • لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.
  • ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنبًا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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