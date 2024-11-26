هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا وعدت نتنياهو ببعض الأسلحة المحظورة بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:12 مساءً - نقلت "هيئة البث" الإسرائيلية عن مصادر سياسية، أن التوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار في لبنان، سيسهم في رفع حظر الأسلحة الأمريكي على إسرائيل.

اتفاق إسرائيل مع لبنان

ونقلت الهيئة العبرية، عن المصادر التي لم تكشف هويتها، أن الإدارة الأمريكية الحالية وعدت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها ستنقل إلى إسرائيل أسلحة كانت محظورة حتى الآن بسبب معارضة الرئيس المُنتهية ولايته جو بايدن للسياسة الإسرائيلية.

وأشار مصدر سياسي إلى أن اتفاق إسرائيل مع لبنان سيخفف الضغوط الأمريكية على تل أبيب فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة ويرفع حظر السلاح على إسرائيل..

وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا

وبموجب الاتفاق المُقترح، الذي يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، ستنسحب قوات حزب الله اللبنانية إلى شمال نهر الليطاني، وستقود أمريكا والأمم المتحدة وساطة بين إسرائيل ولبنان في مسألة مراجعة الحدود، وسيعين الجانبان ضابطا نيابة عنهما للانضمام إلى آلية المراقبة.

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