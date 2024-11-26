أوباميانج يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة 11 بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:26 مساءً - الدوري السعودي، اختار الحساب الرسمي لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، أفضل هدف في الجولة 11 من المسابقة.

هدف أوباميانج في شباك النصر الأفضل

وأعلن حساب دوري روشن، عبر موقع "إكس"، أن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم القادسية السعودي توج بجائزة أفضل هدف عن الجولة 11.

وحصد أوباميانج الجائزة عن الهدف الذي سجله في مرمى النصر، خلال فوز فريقه 2-1 على ملعب الأول بارك.

وحاز الهدف على أكثر الأصوات المشاركة في الاستفتاء بعد منافسة مع هدفي صالح العمري "الرائد"، وفابينيو "الاتحاد".

وكان أوباميانج قد سجل هدف فوز فريقه من الوضع طائرا بضربة رأس في شباك النصر، بعدما كان العالمي قدم تقدم بهدف.

ويعد هذا الهدف هو الخامس لأوباميانج هذا الموسم ليضع قدمًا في قائمة هدافي الموسم، والتي يتصدرها حاليًّا الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال برصيد 12 هدفا، يليه الفرنسي كريم بنزيما نجم وقائد الاتحاد والذي سجل 8 أهداف.

بينما يتقاسم المركز الثالث كل من جورج نكودو "ضمك"، كريستيانو رونالدو "النصر" عبدالله آل سالم "الخليج".

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