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إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل - أخبار كلمتك

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إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل - أخبار كلمتك

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:09 مساءً - أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة عنصرين من الأمن الإسرائيلي بجروح إثر عملية دهس نفذها فلسطيني قرب بلدة بني نعيم في  الخليل.

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل

وأشارت التقارير إلى أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا، فيما يجري التحقيق لتحديد ملابسات الهجوم وهوية المنفذ.

تصاعد التوترات في المنطقة

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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