إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:09 مساءً - أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة عنصرين من الأمن الإسرائيلي بجروح إثر عملية دهس نفذها فلسطيني قرب بلدة بني نعيم في الخليل.

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل

وأشارت التقارير إلى أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا، فيما يجري التحقيق لتحديد ملابسات الهجوم وهوية المنفذ.

تصاعد التوترات في المنطقة

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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