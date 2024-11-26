وسام أبو علي ‏ ‏يؤازر الأهلي أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - حرص وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي على التواجد مدرجات ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة القلعة الحمراء أمام فريق ستاد أبيدجان الإيفواري في اللقاء الذي يقام الآن على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب وسام أبو علي عن النادي الأهلي ستاد أبيدجان بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده رفقة المنتخب الفلسطيني.

فيما أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل القلعة الحمراء لمواجهة نظيره فريق استاد أبيدجان الإيفواري مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام استاد أبيدجان الإيفواري

وجاء تشكيل الأهلي أمام استاد أبيدجان مكون من:

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء الأهلي أمام استاد أبيدجان كل من: عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، مخلوف

خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، رضا سليم، كهربا، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، الساعي، كوكا، طاهر محمد طاهر.

واستبعد السويسري مارسيل كولد مدرب الأهلي كل من: يوسف أيمن، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، حمزة علاء، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبدالله.

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