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أحمد الجيوشي قائما بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي - أخبار كلمتك

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أحمد الجيوشي قائما بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي - أخبار كلمتك

أحمد الجيوشي قائما بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:53 مساءً - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتكليف الدكتور أحمد الجيوشي فتوح موسى، الأستاذ المتفرغ بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، للقيام بتسيير أعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

تكليف الدكتور أحمد الجيوشي بالقيام بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الجيوشي شغل العديد من المناصب ومنها نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني الأسبق، وعميد كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان، وعالم زائر في معهد التكنولوجيا الحيوية بألمانيا، وعضو مجموعة خبراء الاتحاد الإفريقي للتعليم الفني، وله أكثر من 30 بحثًا علميًا منشورًا في مجلات علمية دولية، فضلًا عن خبراته في مجال التدريب بمراكز التدريب المختلفة، ومُحكم خارجي لرسائل الدكتوراه في بعض الجامعات الأجنبية، وُمحكم دولي للعديد من المجلات العلمية الدولية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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