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اندلاع حريق فى منزل سكني بالشرقية بسبب أسطوانة بوتجاز - أخبار كلمتك

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اندلاع حريق فى منزل سكني بالشرقية بسبب أسطوانة بوتجاز - أخبار كلمتك

اندلاع حريق فى منزل سكني بالشرقية بسبب أسطوانة بوتجاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:30 صباحاً - شهد كفر البلاسي بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية نشوب حريق فى منزل سكني، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء لإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

هذا وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بلاغا من الأهالى يفيد بإندلاع حريق في منزل سكني بناحية كفر البلاسي بمدينة فاقوس.

وأفاد شهود العيان أن الحريق نشب فى المنزل بسبب أسطوانة بوتجاز وتصاعدت ألسنة النيران، واسفر الحريق عن تلف كل محتويات المنزل، فيما أصيبت سيدة بحروق خطرة وتم نقلها للمستشفى.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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