اندلاع حريق فى منزل سكني بالشرقية بسبب أسطوانة بوتجاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:30 صباحاً - شهد كفر البلاسي بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية نشوب حريق فى منزل سكني، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء لإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.
هذا وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بلاغا من الأهالى يفيد بإندلاع حريق في منزل سكني بناحية كفر البلاسي بمدينة فاقوس.
وأفاد شهود العيان أن الحريق نشب فى المنزل بسبب أسطوانة بوتجاز وتصاعدت ألسنة النيران، واسفر الحريق عن تلف كل محتويات المنزل، فيما أصيبت سيدة بحروق خطرة وتم نقلها للمستشفى.
وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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