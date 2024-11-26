مشاهير العرب - مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يكرم ناهد السباعي والفلسطيني كامل الباشا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:46 صباحاً - أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، تكريم الفنانة المصرية ناهد السباعي والفنان الفلسطيني كامل الباشا، ومنحهما البرج الذهبي عن مشوارهما الفني، وذلك في افتتاح الدورة السادسة من المهرجان، التي ستُعقد خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وكشفت إدارة المهرجان، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن بعض الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة في مسابقات الدورة السادسة، ومن بينها الفيلم المصري "أروح لفين" الذي يُقدم كعرض عالمي أول في المسابقة المصرية بالمهرجان.

تدور أحداث الفيلم حول شاب منعزل يعاني من ماضيه وإخفاقات حياته، ويندم بشدة على قراراته السابقة، مما يدفعه إلى التفكير في الانتحار كطريقة للهروب، ولكن عندما تطارده الذكريات إلى اللحظات التي شكلت حياته، يضطر إلى مواجهة نفسه واكتشاف بصيص أمل للمستقبل.

فيلم "أروح لفين" إخراج عز الدين الفقي، وتأليف إيهاب سمارة، وبطولة الفنان أحمد الرافعي، ومحمد حميدة، وجنى صلاح، وإنتاج محمد حميدة.