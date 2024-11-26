تحذيرات من قيام صراف باعلان بيع هذه العملة المزورة وتوزيعها للمواطنين بعدن - أخبار كلمتك

علق خبير اقتصادي على اعلان يحمل اسم صرافة ببيع الدولار المجمد.

وقال علي التويتي:أولًا، لا يوجد صراف بهذا الاسم، ولا يوجد عنوان أو أرقام واضحة.ثانيًا، لا يوجد شيء اسمه دولار مجمد يُباع بنصف القيمة.انتبهوا ولا تصدقوا من يعرضون في مقاطع الفيديو دولارات كثيرة ويقولون لكم دولار مجمد بنصف القيمة.أنتم تحلمون بأن تصبحوا أغنياء، وهذا كله كذب واحتيال.

واضاف:هؤلاء محتالون وعصابات، وقد تُعرض نفسك للخطر إذا ذهبت إليهم وعرفوا أن معك دولارات.المحتالون هم أذكى الناس، لكنهم يستخدمون ذكاءهم في الاحتيال والنصب على الناس.وأنت إنسان، طالب الله بعد حالك لا تصدقهم ولا تتعرف عليهم أو تتواصل معهم، والأفضل أن تُبلغ عنهم.الأموال والنقود لها مختصون، سواء في البنوك أو شركات الصرافة، فليذهب ويصرف عندهم، وهناك سيتم القبض عليه.لماذا جاء إليك أنت بالذات؟.

واختتم: سواء كان دولارًا مجمدًا كما يقول أو دينارًا كويتيًا قديمًا أو أي عملة أخرى لا تعرفها أنت؟إنهم يبحثون عن الأشخاص الذين يمكن خداعهم وإغراؤهم بالربح، ثم يتم النصب عليهم ويخسرون كل ما يملكون.الحذر ثم الحذر كلا يبلغ من يعرف أنه لا يوجد حاجة اسمها دولار مجمد