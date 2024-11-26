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شاهد اول فيديو لعملية اغتيال شيخ بارز في صنعاء والكشف عن القيادي الكبير المتورط باغتياله - أخبار كلمتك

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شاهد اول فيديو لعملية اغتيال شيخ بارز في صنعاء والكشف عن القيادي الكبير المتورط باغتياله - أخبار كلمتك

شاهد اول فيديو لعملية اغتيال شيخ بارز في صنعاء والكشف عن القيادي الكبير المتورط باغتياله - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:31 صباحاً - كلمتك/خاص:

زعمت مليشيا الحوثيين بان الشيخ ابو شعر قام باطلاق النار صوب احد الاشخاص وانهم قاموا بملاحقته وقتله باشتباكات مسلحة 
وبحسب مصادر فان المتهم بقتل ابو شعر هو ‏القيادي الحوثي علوي الامير مدير قسم شميله.

واوشح فيديو تعرض سيارة ابو شعر عليها طلقات كثيرة ومن عدة اتجاهات فيما اكدت اسرته بانه لم يكن مسلحا عند خروجه .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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