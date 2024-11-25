المحاسبة تقترب من هامور عدن(سار) - أخبار كلمتك

تقترب المحاسبة ويد القانون من هامور عدن الذي نهب المليارات من مدخرات البلد وسط غفلة رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك.

ووجه وزير الاشغال العامة بتوقيف

مدير عام الاشراف والدراسات بصندوق صيانة الطرق بعدن عقب الفساد الذي اظهره مشروع خط التسعين بالمنصورة بعد سقوط الامطار.

يستبشر المواطنون خيرا بان يطال القانون هامور عدن رئيس الصندوق الذي عبث بالمال العام بمشاريع تنفذ بمواصفات رديئة عرتها الامطار التي تساقطت في عدن.

بخلاف فساد المشاريع يقوم رئيس الصندوق بتوزيع سيارات فارهه على المسؤولين والمطبلين لشراء ذممهم بحسب صحفيين.

ياتي ذلك فيما خصص رئيس الصندوق مبالغ طائلة للمطبلين شهريا تفوق مرتبات الموظفين بحسب ناشطون وصحفيين.

وطالب ناشطون وصحفيون بتقديم هامور عدن للمحاكمة عقب عبثه بمليارات من خزينة الدولة فيما المواطنين ياكلون من القمامة.