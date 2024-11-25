عاجل:تعطل خدمة الانترنت بصنعاء وهذه المحافظات - أخبار كلمتك

عاجل:تعطل خدمة الانترنت بصنعاء وهذه المحافظات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تركي آل الشيخ يعلق على زيارة قيادات «المتحدة» لاستديوهات «الحصن بيج تايم» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تركي آل الشيخ يعلق على زيارة قيادات «المتحدة» لاستديوهات «الحصن بيج تايم» - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: انهيار الأخلاق هو السبب الرئيسي في زوال الأمم.. وهذا هو الحل - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: انهيار الأخلاق هو السبب الرئيسي في زوال الأمم.. وهذا هو الحل - أخبار كلمتك

رغم إصابته بالصليبي، كارفاخال يحصد جائزة مميزة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

رغم إصابته بالصليبي، كارفاخال يحصد جائزة مميزة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدير مهرجان الفيوم السينمائي: اختيار 55 فيلما من بين 150 تقدموا للمشاركة - أخبار كلمتك

مدير مهرجان الفيوم السينمائي: اختيار 55 فيلما من بين 150 تقدموا للمشاركة - أخبار كلمتك

محمود بزان عضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات - أخبار كلمتك

محمود بزان عضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا - أخبار كلمتك

البخيتي يكشف امر خطير بشان اليمنيين الذين ذهبوا للقتال بصفوف الجيش الروسي وعن حصولهم على الجنسية - أخبار كلمتك

البخيتي يكشف امر خطير بشان اليمنيين الذين ذهبوا للقتال بصفوف الجيش الروسي وعن حصولهم على الجنسية - أخبار كلمتك

«إكسترا نيوز» تعرض تطوير شامل وطفرة كبيرة في النقل والطرق خلال السنوات الماضية «فيديو» - أخبار كلمتك

«إكسترا نيوز» تعرض تطوير شامل وطفرة كبيرة في النقل والطرق خلال السنوات الماضية «فيديو» - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر: استبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب خطوة جيدة يجب استثمارها - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر: استبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب خطوة جيدة يجب استثمارها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

صدور بيان جديد بشان عشال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صدور بيان جديد بشان عشال - أخبار كلمتك

صدور بيان جديد بشان عشال - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:06 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدر مخيم الاعتصام السلمي بزنجبار للمختطف عشال والمخفيين قسراً بيان بمناسبة 100 يوم على اقامة المخيم

جاء فيه:

بيان

بمناسبة مرور ١٠٠ يوم على إقامة مخيم الاعتصام السلمي المفتوح بزنجبار للكشف عن مصير المختطف علي عشال الجعدني والمخفيين قسراً، نؤكد على استمرار الاعتصام السلمي لمطالبة الجهات المعنية ذات العلاقة من سلطة أمنية وسلطة قضائية بالبحث المستمر للكشف عن حقيقة مصيرهم ومحاسبة المتورطين ومن يقف خلفهم.

إن إرساء هذا المخيم واستمرار الحراك السلمي يعكس إصرارنا الراسخ على العدالة وكشف الحقيقة، ويعبر عن حقنا المشروع في تحريك قضية عشال وتضامننا مع عائلات المختطفين والمخفيين قسراً.

نشد على أيدينا وأيديهم معا في رفض الظلم والاختطاف والاخفاء القسري، وندعو إلى مواصلة الضغط القبلي والشعبي من أجل كشف حقيقة مصير المختطف الشاب علي عشال الجعدني وكل من تم اختطافهم قسرًا، ونحث على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم النكراء.

نثمن موقف القبائل التي بادرت بالانضمام إلى المخيم ورابطت وآزرت قبيلة الجعادنة في قضية ابنهم عشال وأسر المخفيين قسراً نؤكد أن النضال مستمر، وعزمنا لن يتزعزع، حتى تعود أصوات المختطفين والمخفيين تُسمع، ويُعرف العالم بحقيقة مصيرهم ويصحح المسار الأمني ليعم الأمن والأمان على مجتمعنا بأسره.

تحيا العدالة، وتحيا روح الصمود والتضامن.

رئيس لجنة مخيم الاعتصام السلمي المفتوح - زنجبار للمختطف علي عشال الجعدني

الشيخ محمد عبدالله سكين الجعدني

[تاريخ الإصدار ٢٥ / نوفمبر ٢٠٢٤م]

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق