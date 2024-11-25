صدور بيان جديد بشان عشال - أخبار كلمتك

اصدر مخيم الاعتصام السلمي بزنجبار للمختطف عشال والمخفيين قسراً بيان بمناسبة 100 يوم على اقامة المخيم

جاء فيه:

بيان

بمناسبة مرور ١٠٠ يوم على إقامة مخيم الاعتصام السلمي المفتوح بزنجبار للكشف عن مصير المختطف علي عشال الجعدني والمخفيين قسراً، نؤكد على استمرار الاعتصام السلمي لمطالبة الجهات المعنية ذات العلاقة من سلطة أمنية وسلطة قضائية بالبحث المستمر للكشف عن حقيقة مصيرهم ومحاسبة المتورطين ومن يقف خلفهم.

إن إرساء هذا المخيم واستمرار الحراك السلمي يعكس إصرارنا الراسخ على العدالة وكشف الحقيقة، ويعبر عن حقنا المشروع في تحريك قضية عشال وتضامننا مع عائلات المختطفين والمخفيين قسراً.

نشد على أيدينا وأيديهم معا في رفض الظلم والاختطاف والاخفاء القسري، وندعو إلى مواصلة الضغط القبلي والشعبي من أجل كشف حقيقة مصير المختطف الشاب علي عشال الجعدني وكل من تم اختطافهم قسرًا، ونحث على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم النكراء.

نثمن موقف القبائل التي بادرت بالانضمام إلى المخيم ورابطت وآزرت قبيلة الجعادنة في قضية ابنهم عشال وأسر المخفيين قسراً نؤكد أن النضال مستمر، وعزمنا لن يتزعزع، حتى تعود أصوات المختطفين والمخفيين تُسمع، ويُعرف العالم بحقيقة مصيرهم ويصحح المسار الأمني ليعم الأمن والأمان على مجتمعنا بأسره.

تحيا العدالة، وتحيا روح الصمود والتضامن.

رئيس لجنة مخيم الاعتصام السلمي المفتوح - زنجبار للمختطف علي عشال الجعدني

الشيخ محمد عبدالله سكين الجعدني

[تاريخ الإصدار ٢٥ / نوفمبر ٢٠٢٤م]