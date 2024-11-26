انتصار قضائي جديد، محكمة تسقط قضيتي قلب نتائج الانتخابات واقتحام الكابيتول ضد ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:17 صباحاً - أسقطت محكمة واشنطن، بناء على طلب مكتب المدعي العام، القضية الجنائية المرفوعة ضد الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بتهمة التدخل في انتخابات 2020 واقتحام مبنى الكابيتول، وجاء ذلك وفق قرار المحكمة.



وقالت القاضية تانيا تشوتكان خلال تلاوتها لقرار الحكم: "وافقت المحكمة على طلب إسقاط القضية دون إمكانية الاستئناف".

جاء ذلك عقب طلب المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث أمس الإثنين، من محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا رفض الإجراءات في قضية محاولة دونالد ترامب المزعومة في يناير 2021 للحفاظ على السلطة على الرغم من خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتقدم مدعون أمريكيون بطلب لإسقاط القضيتين الجنائيتين الاتحاديتين ضد ترامب فيما يتعلق بمحاولاته لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرة المنصب، مستندين إلى سياسة تنتهجها وزارة العدل بعدم محاكمة رئيس في المنصب.

وتمثل الخطوات التي اتخذها المدعون العامون العاملون مع المستشار الخاص جاك سميث في القضيتين انتصارا قانونيا كبيرا للرئيس الجمهوري المنتخب في الوقت الذي يستعد فيه لتولي منصبه في 20 يناير القادم.

وقال المدعون العامون العاملون مع سميث إن سياسة وزارة العدل الأمريكية القديمة التي تقضي بعدم مواجهة الرؤساء للملاحقة الجنائية في أثناء شغلهم المنصب تستدعي رفض القضية المتعلقة بانتخابات 2020 قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ووصف ستيفن هذه الخطوة بأنها "انتصار كبير لسيادة القانون".

كما تحرك مكتب سميث لإنهاء محاولته إحياء القضية التي تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية عندما ترك منصبه في عام 2021 بعد ولايته الأولى كرئيس.

لكن المدعين العامين أشاروا إلى أنهم سيظلون يطلبون من محكمة الاستئناف الاتحادية إعادة القضية ضد اثنين من مساعدي ترامب الذين اتُهما بعرقلة هذا التحقيق.

وتظهر هذه التحركات أن فوز ترامب في الانتخابات على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس لم يكن مجرد انتصار سياسي، بل أصبح أيضًا انتصارًا قانونيًّا.

وفاز ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، وأصبح ثاني شخص في تاريخ الولايات المتحدة يعود إلى البيت الأبيض بعد فترة انقطاع 4 سنوات.

وأصبح ترامب أول فائز في الانتخابات يواجه تهما جنائية، وقد أدت إحداها بالفعل إلى صدور حكم بالإدانة، وهناك إجراءان يخضعان لسلطة المدعي الخاص ولهما وضع فيدرالي. ويتم التعامل مع الاثنين الآخرين من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولاية.

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