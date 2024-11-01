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حالة استنفار كبيرة للحوثيين ويدفعون بتعزيزات عسكرية استعدادا لمعركة الحديدة - أخبار كلمتك

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حالة استنفار كبيرة للحوثيين ويدفعون بتعزيزات عسكرية استعدادا لمعركة الحديدة - أخبار كلمتك

حالة استنفار كبيرة للحوثيين ويدفعون بتعزيزات عسكرية استعدادا لمعركة الحديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:22 صباحاً - كلمتك(خاص):

رفعت مليشيا الحوثيين النقاط العسكرية من عدة محافظات فيما دفعت بتعزيزات صوب الحديدة.
وافادت مصادر برف جميع النقاط الامنية من مناطق سيطرة الحوثي. وسحب العناصر من النقاط وإرسالهم إلى محافظة الحديدة.
وذلك تحسبا لأي هجوم بري أو انزال مظلي للسيطرة على الحديدة فيما تم  ترك النقاط الامنية الخاصة باالامن الوقائي.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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