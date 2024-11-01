رفعت مليشيا الحوثيين النقاط العسكرية من عدة محافظات فيما دفعت بتعزيزات صوب الحديدة.
وافادت مصادر برف جميع النقاط الامنية من مناطق سيطرة الحوثي. وسحب العناصر من النقاط وإرسالهم إلى محافظة الحديدة.
وذلك تحسبا لأي هجوم بري أو انزال مظلي للسيطرة على الحديدة فيما تم ترك النقاط الامنية الخاصة باالامن الوقائي.
حالة استنفار كبيرة للحوثيين ويدفعون بتعزيزات عسكرية استعدادا لمعركة الحديدة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:22 صباحاً - كلمتك(خاص):
رفعت مليشيا الحوثيين النقاط العسكرية من عدة محافظات فيما دفعت بتعزيزات صوب الحديدة.
رفعت مليشيا الحوثيين النقاط العسكرية من عدة محافظات فيما دفعت بتعزيزات صوب الحديدة.
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