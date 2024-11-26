بهاء ديمتري: الملتقى الصناعي الدولي فرصة جيدة لتكامل القطاعات الصناعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:22 صباحاً - قال بهاء ديمتري رئيس لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الملتقى الصناعي الدولي الثالث، فرصة جيدة لإحداث التكامل مع جميع القطاعات الصناعية.

وأضاف ديمتري، على هامش انطلاق فاعليات الملتقى الصناعي الدولي الثالث، أن الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والرؤوى مع المصنعين والموردين.

وأشاد بالاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرت من رئيس الجمهورية واستعراضها وزير الصناعة، وتقوم على 7 محاور أساسية للنهوض بالقطاع ومن أجل تحقيق رؤية تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة، واصفا الاستيراتيجية بـ أنها واقعية، يمكن تتنفيذها بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة من أجل تحقيق الاهداف المنشودة للاستيراتيجة على ارض الواقع.

من ناحية أخرى، أشاد ديمتري بالمبادرة التي أوضحها وزير الصناعة، وتعتمد على التعاون بين القطاع الخاص الصناعي من خلال إدارته لـ 41 مركزا للتعليم الفني مع مصلحة الكفاية الإنتاجية، من أجل تأهيل العمالة وفقا لاحتياجات القطاع.

كما أشاد بنجاح وزير الصناعة في إدارة أهم ملفات القطاع بنجاح خاصة مع توفير الآليات اللازمة لذلك، مستعرضا الدور الذي تلعبه المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والتي يترأسها الفريق كامل الوزير، والذي من خلالها مكنته من متابعة كل التفاصيل والتحديات الخاصة بالقطاع والعمل على حلها في أسرع وقت واخذ القرارات الحاسمة والسريعة في العديد من الأمور المتعلقة بالقطاع.

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، خلال الفترة (25 - 27) نوفمبر الجاري، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا تمثل عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.