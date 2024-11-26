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عبد العاطي يلتقي بنظيره الأمريكي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع - أخبار كلمتك

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عبد العاطي يلتقي بنظيره الأمريكي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي بنظيره الأمريكي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء يوم الاثنين 25 نوفمبر، مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء جاء في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين مصر والولايات المتحدة والعمل المشترك لاحتواء التصعيد بالشرق الأوسط، ومناقشة آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات الوقف الفوري لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان.

وزير الخارجية يلقتي نظيره الأمريكي

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي، تناول الخطورة البالغة لاستمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وتداعياتها الكارثية على أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره في ظل الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شدد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل الأوضاع المأسوية التي يعيشها الفلسطينيون، منوهاً في هذا السياق إلى المؤتمر الوزاري الذي ستستضيفه القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم 2 ديسمبر.

وشدد الوزير عبد العاطي أنه لن يتحقق الأمن أو الاستقرار بالمنطقة بدون استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

على صعيد آخر، تناول الوزيران آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة عناصره، وتمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسه الجيش اللبناني من بسط نفوذه بالجنوب اللبناني.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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