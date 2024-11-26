الرياضة - 01:09 - تفاصيل الهدنة المرتقبة في لبنان وغزة.. هل وافق عليها نتنياهو؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - وقف إطلاق النار في لبنان وغزة.. صرحت «هيئة البث الإسرائيلية» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وافق «من حيث المبدأ» على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وغزة في مجلس الوزراء «الكابينت» المجلس الأمني المصغر وليس في الحكومة، خلال مشاورات أمنية مع مسؤولين إسرائيليين.

وأعلنت «هيئة البث» إن إسرائيل لا تزال لديها تحفظات على بعض تفاصيل الاتفاق، وأن الاتفاق لن يكون نهائيا حتى يتم حل جميع القضايا، وأن الوصول لحل بين إسرائيل و«حزب الله» لن يكون نهائياً حتى يتم حل جميع القضايا الخلافية.

وقالت «مصادر مطلعة على المفاوضات» إن المحادثات تتجه على ما يبدو بشكل إيجابي نحو اتفاق، لكنها أقرت أيضا أنه مع استمرار إسرائيل و«حزب الله» في تبادل إطلاق النار، فإن خطأ واحد قد يقلب المحادثات رأسا على عقب.

صفقة هشة

واعترف «مسؤول سياسي» بأن هذه «صفقة هشة» لكنه أشار إلى أنها مصلحة إسرائيلية واضحة، وإنها ليست نهاية الحرب، وإنما اتفاقية على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بـ لبنان وغزة التي ستتم مراجعتها كل يوم، يمكن أن تستغرق يومين، ويمكن أن تستغرق عامين أيضا.

وبحسب المصدر، فإن وثيقة جانبية من الإدارة الأميركية ستسمح لإسرائيل بالعمل ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تصعيد حزب الله.

وسائل إعلام إسرائيلية

وصرحت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سيدلي ببيان أمام وسائل الإعلام اليوم في تمام السادسة مساء، ومن بين القضايا التي لا تزال عالقة، مطالبة إسرائيل بالحفاظ على حقها في التصرف إذا انتهك «حزب الله» التزاماته بموجب الاتفاق المرتقب، ويسعى الاتفاق إلى دفع «حزب الله» والقوات الإسرائيلية للخروج من جنوب لبنان.

واتهم «نائب رئيس البرلمان اللبناني» إسرائيل بتكثيف قصفها للضغط على لبنان لتقديم تنازلات في المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار مع حزب الله.

وقف إطلاق النار

وصرح السفير الإسرائيلي في واشنطن «مايكل هرتسوج» إن اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال بين إسرائيل والمسلحين التابعين لحزب الله في لبنان قد يبرم خلال أيام.

وأوضح «هرتسوج» لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك نقاطا يجب إنهاؤها وأن أي اتفاق يتطلب موافقة الحكومة، لكنه أضاف نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق.

وأكد «مصدر إسرائيلي» أن الاتفاق مع لبنان سيمكننا من فصل «جبهتي غزة ولبنان» وإبقاء حماس وحيدة، وفقا لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وقف إطلاق النار مع لبنان والإعلام الإسرائيلي

وذكرت «القناة 12 الإسرائيلية» أن الحكومة ستجتمع الثلاثاء لبحث الموافقة على وقف لإطلاق النار مع لبنان.

وأكد «مسؤول إسرائيلي» كبير لرويترز أن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع اليوم لإقرار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأفاد «موقع أكسيوس الإخباري الأميركي» بأن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق ينهي الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

أكد «مسؤول إسرائيلي كبير» أن الاتفاق مع «حزب الله» بات وشيكا، كما كشف أن الولايات المتحدة اشترطت دخول الفرنسيين إلى الصفقة المرتقبة لإنهاء الحرب المستعرة منذ 8 أكتوبر الماضي.

وكشفت «سكاي نيوز عربية» أن إسرائيل وافقت على تشكيل لجنة خماسية برئاسة واشنطن للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافت «اللجنة الخماسية» تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل، أن الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي خلال 60 يوما لضمان انتشار الجيش اللبناني.

ومن جانبها أعلنت «صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية» أن إسرائيل لم تستجب في اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لبعض المطالب، منها إعادة عناصر «حزب الله» المحتجزين لديها، وتجنب استهداف كبار القادة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن تل أبيب لم تستجب في الاتفاق المرتقب مع لبنان لمطالب إعادة عناصر «حزب الله» المحتجزين لديها، كما لم تلتزم بتجنب استهداف كبار قادة الحزب في حال انتهاك الاتفاق.

وأكدت الصحيفة أن القوات الأميركية التي سترسل إلى لبنان مهمتها المراقبة والإشراف على الاتفاق، مضيفة يتوقع مغادرة القوات الأميركية مع اكتمال انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني.

ذكرت «وكالة بلومبيرج» أن الولايات المتحدة ستساعد في الإشراف على تطبيق وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما، بحسب ما نقلت عن مسؤولين إسرائيليين.