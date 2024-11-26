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مشاهير العرب - مفاجأة شيرين عبد الوهاب للجمهور في حفلها الغنائي المقبل بالكويت - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مفاجأة شيرين عبد الوهاب للجمهور في حفلها الغنائي المقبل بالكويت - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مفاجأة شيرين عبد الوهاب للجمهور في حفلها الغنائي المقبل بالكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:13 مساءً - تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب بقوة إلى ساحة الحفلات الغنائية، حيث تستعد للسفر إلى الكويت لإحياء حفل ضخم يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري، وبعد غياب نسبي عن المسرح، تعود النجمة المحبوبة لتقدم لجمهورها باقة من أجمل أغانيها، في ليلة من المتوقع أن تشهد تفاعلاً كبيراً

مفاجأة شيرين عبد الوهاب للجمهور في حفلها المقبل

حرصت شيرين عبد الوهاب على أن يكون حفلها في الكويت احتفالاً بالنجاح الجماعي الذي حققه ألبومها الأخير، لذلك، قررت أن يكون فريق العمل كامل الحضور، وعلى رأسهم الشاعر والملحن عزيز الشافعي. هذه الخطوة تؤكد على أهمية العمل الجماعي في صناعة الألبومات الناجحة، وعلى الدور الكبير الذي يلعبه كل فرد في الفريق.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب في موسوعة جينيس

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد تمكنت من التفوق على جميع الفنانات العربيات وحصدت المركز الأول في قائمة Billboard لأكثر من 11 أسبوعاً متتالية، لتصبح بذلك الفنانة العربية الأولى التي تدخل موسوعة جينيس لهذا الإنجاز الاستثنائي

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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