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القبض على شاب يقوم بهذا الامر في التواهي - أخبار كلمتك

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القبض على شاب يقوم بهذا الامر في التواهي - أخبار كلمتك

القبض على شاب يقوم بهذا الامر في التواهي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - كلمتك/خاص:

تمكنت شرطة التواهي، اليوم، من إلقاء القبض على أحد مروجي الحشيش وبحوزته قرابة 140 جرام، عقب عملية رصد لتحركات المتهم من قبل قسم التحريات.

 

وقال مدير شرطة التواهي المقدم امجد الصبيحي "إن شرطة التواهي قبضت على المتهم (ع.ج.ع) 33 عام، بعد عملية رصد وتحري، لتورطه ببيع مادة الحشيش المخدر وتم ضبط المتهم وبحوزته قرابة 140 جرام من مادة الحشيش".


وأكد الصبيحي أن الشرطة قبضت على المتهم وفتح محضر للتحقيق مع المتهم وفور استكمال الإجراءات سيتم تحويله مع المقبوضات الى الجهات المختصة لمعاقبته بحسب النظام والقانون.

 

وأشار إلى شرطة التواهي لن تتهاون مع من يتاجر بالمواد المخدرة وسيتم ملاحقة كل متورط بحسب النظام والقانون، فهذه الآفات دمرت الشباب وزادت من معدلات الجريمة بشكل لافت، وتمنى من أولياء الأمور مراقبة أولادهم ومن أفراد المجتمع ابلاغ الأجهزة الأمنية عن المروجين لهذه الآفات الخطيرة.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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