القبض على شاب يقوم بهذا الامر في التواهي - أخبار كلمتك

تمكنت شرطة التواهي، اليوم، من إلقاء القبض على أحد مروجي الحشيش وبحوزته قرابة 140 جرام، عقب عملية رصد لتحركات المتهم من قبل قسم التحريات.

وقال مدير شرطة التواهي المقدم امجد الصبيحي "إن شرطة التواهي قبضت على المتهم (ع.ج.ع) 33 عام، بعد عملية رصد وتحري، لتورطه ببيع مادة الحشيش المخدر وتم ضبط المتهم وبحوزته قرابة 140 جرام من مادة الحشيش".



وأكد الصبيحي أن الشرطة قبضت على المتهم وفتح محضر للتحقيق مع المتهم وفور استكمال الإجراءات سيتم تحويله مع المقبوضات الى الجهات المختصة لمعاقبته بحسب النظام والقانون.

وأشار إلى شرطة التواهي لن تتهاون مع من يتاجر بالمواد المخدرة وسيتم ملاحقة كل متورط بحسب النظام والقانون، فهذه الآفات دمرت الشباب وزادت من معدلات الجريمة بشكل لافت، وتمنى من أولياء الأمور مراقبة أولادهم ومن أفراد المجتمع ابلاغ الأجهزة الأمنية عن المروجين لهذه الآفات الخطيرة.

