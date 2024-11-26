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شاهد ثلاثية الأهلي في شباك ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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شاهد ثلاثية الأهلي في شباك ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

شاهد ثلاثية الأهلي في شباك ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - تقدم النادي الأهلي على نظيره ستاد أبيدجان بنتيجة 3-1 في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وسجل محمود كهربا الهدف الأول قبل أن يسجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأحمر فيما سجل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث في ستاد أبيدجان الإيفواري بالدقيقة 25.

سجل كونيه لاعب ستاد أبيدجان الهدف الأول في مرمى الأهلي على استاد القاهرة الدولي في الدقيقة 30؛ لتصبح النتيجة 3-1.

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تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان الإيفواري 

وجاء تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان مكون من: 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم  ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة. 

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

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ويجلس على دكة البدلاء الأهلي أمام ستاد أبيدجان كل من: عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، مخلوف 

خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، رضا سليم، كهربا، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، الساعي، كوكا، طاهر محمد طاهر.   

واستبعد السويسري مارسيل كولد مدرب الأهلي كل من: يوسف أيمن، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، حمزة علاء، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبدالله. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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