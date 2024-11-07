عمومية "الفروسية" تعتمد اليوم قائمة إسماعيل شاكر بعد الفوز بالانتخابات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:24 صباحاً - تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية اجتماعًا هامًّا ظهر اليوم الخميس، في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر، لاعتماد فوز قائمة إسماعيل شاكر، في انتخابات الاتحاد بالتزكية.

مجلس إدارة اتحاد الفروسية

وتضم قائمة إسماعيل شاكر كل من:

إسماعيل شاكر - رئيس

كريم السبكي - نائب رئيس

يوسف علما - عضو

عمر إسماعيل - عضو

إبراهيم المليجي - عضو

نهلة الصواف - عضو

هديل الحداد - عضو

هادي فهمي يترشح على رئاسة اتحاد كرة اليد

وتقدم هادي فهمي رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق، بأوراق ترشحه على منصب رئيس الاتحاد في الانتخابات المقبلة المقرر لها 13 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تضم قائمة هادي فهمي في انتخابات اتحاد كرة اليد عددًا من الشخصيات البارزة.

خالد فتحي يترشح على رئاسة اتحاد كرة اليد

وأعلن خالد فتحي تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، في اليوم الخامس من فتح باب الترشح في الانتخابات المقررة الجمعة 13 ديسمبر المقبل، للدورة 2024-2028.

كما تقدم أيضًا للانتخابات كل من خالد السيد عبد العزيز لمنصب نائب الرئيس ونبيل خشبة لمنصب أمين الصندوق، وتقدم أيضا للعضوية كل من أحمد زقزوق وخالد متولي وعمرو الشناوي.

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