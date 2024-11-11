بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بسبب كأس العالم للأندية، قرار جديد من الأهلي بشأن محمد علي بن رمضان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بسبب كأس العالم للأندية، قرار جديد من الأهلي بشأن محمد علي بن رمضان - أخبار كلمتك

بسبب كأس العالم للأندية، قرار جديد من الأهلي بشأن محمد علي بن رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - برز اسم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروش المجري من جديد ضمن أولويات النادي الأهلي لضمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب كأس العالم للأندية.

وقال موقع “فوتبول تونيزيان” التونسي، إن الأهلي أعاد اهتمامه باللاعب محمد علي بن رمضان من أجل ضمه في الانتقالات الشتوية، وأن اللاعب يبقى هدفا رئيسيا لإدارة الأهلي.

وأضاف الموقع التونسي أن الترجي التونسي أيضا يرغب في ضم محمد بن رمضان، على سبيل الإعارة، حتى نهاية كأس العالم 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، العام المقبل.

وخاض نادي الأهلي فترة طويلة من المفاوضات مع محمد علي بن رمضان من أجل ضمه لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وارتبط محمد بن رمضان، جناح الترجي التونسي السابق ونادي فرينتسفاروتشي المجري الحالي، بالانتقال لنادي الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (2024).

بن رمضان صاحب الـ 25 عامًا لعب مع فريقه المجري هذا الموسم 15 مباراة بجميع المسابقات وسجل هدفين ولم يصنع أي أهداف.

 

لاعب الأهلي يسافر إلى ألمانيا للعلاج 

فيما يتوجه محمد هيثم مهاجم فريق الأهلي مواليد 2007 إلى ألمانيا يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري،  لزيارة الطبيب الألماني بارال من شون كلينيك في مدينة ميونيخ، للاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التي تعرض لها في صابونة الركبة قبل أسبوعين.

ويأتي سفر محمد هيثم بناءً على تنسيق كامل مع طبيب النادي الأهلي حازم عبدالرحمن، وكل من الدكتور محمد أبوالعلا، مصطفى صدقي من الجهاز الطبي للمنتخب، والذين يتابعون حالة اللاعب.

 وسبق أن سافر اللاعب عقب إصابته مباشرًة إلى ألمانيا، ورفض الطبيب الألماني حينذاك إجراء أي عمليات جراحية له، وأكد  أن حالته مطمئنة ولا تحتاج إلا للعلاج التحفظي في وجود ركبة لتثبيت "الصابونة" لمدة شهرين بحد أقصى.

ويمكث مهاجم الأهلي في ألمانيا لمدة ثلاثة أسابيع لتنفيذ إحدى المراحل المهمة من البرنامج العلاجي والتأكيد على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح.

 يذكر أن محمد هيثم من الركائز الأساسية لفريق الأهلي مواليد 2007 ويتمتع بموهبة كبيرة، وحصل مؤخرًا على جائزة أفضل ناشئ  في العام قبل ثلاثة أيام.

 وحرصت إدارة النادي على الاطمئنان على حالة اللاعب، وتوفير كافة الاحتياجات العلاجية ومساندته حتى يعود للملاعب من جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق