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نجم منتخب تونس: أتمنى التدريب في الدوري المصري وهو الأقوى في شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

نجم منتخب تونس: أتمنى التدريب في الدوري المصري وهو الأقوى في شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

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نجم منتخب تونس: أتمنى التدريب في الدوري المصري وهو الأقوى في شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

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نجم منتخب تونس: أتمنى التدريب في الدوري المصري وهو الأقوى في شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

نجم منتخب تونس: أتمنى التدريب في الدوري المصري وهو الأقوى في شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:06 صباحاً - تحدث راضي الجعايدي نجم منتخب تونس السابق، إنه يتمنى التدريب في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال راضي الجعايدي في تصريحات تليفزيونية: "الدوري المصري مستواه عالٍ للغاية ويفيد اللاعبين التونيسيين".

وأضاف: "دائمًا المحترفين التونيسيين في الدوري المصري يقدمون أفضل مردود فني مع أنديتهم".

وأكمل: "الدوري المصري من الطراز الأول بشمال إفريقيا والجماهير المصرية شغوفة بحب الكرة، لذلك أتمنى التدريب في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة".

وأردف: "هناك تخبط إداري على مستوى الأجهزة الفنية في المنتخب التونسي بالوقت الحالي، حققنا الهدف الرئيسي وهو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا".

واختتم حديثه قائلًا: "فوزي البنزرتي مدرب كبير وفترته الأخيرة مع تونس لم تكن موفقة، كما أن مستوى المنتخب التونسي ليس المطلوب في الوقت الحالي".

 

ويعود قطار مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى الانطلاق مرة أخرى اليوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري بمنافسات الجولة الثالثة.

 

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري

الجمعة 22 نوفمبر
بيراميدز ضد البنك الأهلى 5 مساء

فاركو ضد إنبى 5 مساء

الأهلي ضد الاتحاد السكندري 8 مساء

 

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش ضد سموحة 5 مساء

الجونة ضد غزل المحلة 5 مساء

الزمالك ضد المصري البورسعيدي 8 مساء

 

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلي ضد بتروجيت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سي 8 مساء

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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