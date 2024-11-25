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زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق - أخبار كلمتك

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زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق - أخبار كلمتك

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:47 صباحاً - كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن شركة بيبسي كولا مصر، قررت تغيير أسعار بعض منتجاتها.

بيبسي كولا مصر تقرر رفع أسعار منتجين من منتجاتها

وأوضح «المنوفي» أن شركة بيبسي كولا مصر أرسلت للتجار قرارًا بتغيير أسعار منتجين هما عبوة بلاستيك 250 مل و400 مل.

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سعر بيبسي كولا بدءًا من ديسمبر المقبل، كلمتك 

تطبيق الارتفاع في أسعار بيبسي بدءًا من ديسمبر المقبل

وأشار «المنوفي» الى أن تطبيق قرار بيبسي كولا مصر بدءًا من يوم السبت 7 ديسمبر المقبل.

رفع سعر بيبسي بلاستيك 250 مل لـ 9.5 جنيه للمستهلك

وتابع: أن الشركة قررت رفع سعر عبوة بيبسي بلاستيك وزن 250 مل إلى 9.5 جنيه للمستهلك، على أن يباع الصندوق الذي يحتوي على 12 عبوة بسعر 110 جنيهات تسليم السيارة للمحال التجارية، و114 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

رفع سعر بيبسي بلاستيك 400 مل لـ 11.5 جنيه للمستهلك

قررت رفع سعر عبوة بيبسي بلاستيك وزن 390 / 400 مل إلى 11.5 جنيه للمستهلك، على أن يباع الصندوق الذي يحتوي على 12 عبوة بسعر 130 جنيها تسليم السيارة للمحال التجارية، و138 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

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تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، كلمتك

رفع أسعار بيبسي خلال نوفمبر الجاري

وفي نفس السياق؛ يشار إلى أن  بيبسي كولا مصر أقرت زيادة جديدة في أسعار عدد من منتجاتها خلال الشهر الجاري، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

 أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا أول نوفمبر الجاري

وكان «المنوفي» أشار في تصريحات سابقة إلى إرسال شركة بيبسي قائمة جديدة تشمل أسعار منتجاتها، وأن تطبيق الزيادات في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024.

2.75 جنيه زيادة في أسعار بيبسي كولا كانز 

وبمقارنة أسعار بيبسي كانز السابقة بالسعر الذي طبق يوم الجمعة 1 نوفمبر، يتضح أن الشركة قررت رفع سعر بيبسي كانز بزيادة تقدر بنحو 2.75  جنيه مقارنة بسعرها السابق.

أسعار بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة الجديدة

ونستعرض أسعار بيبسي كولا وفقًا لقائمة الأسعار بعد تطبيق الزيادة بدءًا من الجمعة 1 نوفمبر، التي جاءت كالآتي:

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تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، كلمتك

سعر كانز بيبسي كولا 330 مل يرتفع لـ 14.5 جنيه

ارتفعأسعار بيبسي كانز وزن 320/ 330 مل إلى سعر 14.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 348 جنيهًا.

سعر كانز بيبسي كولا 250 مل يرتفع لـ 13.5 جنيه

فيما ارتفع أسعار كانز بيبسي وزن 240/ 250 مل إلى 13.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 324 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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