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كمين للقسام يوقع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجرح في بيت لاهيا - أخبار كلمتك

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كمين للقسام يوقع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجرح في بيت لاهيا - أخبار كلمتك

كمين للقسام يوقع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجرح في بيت لاهيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، اليوم الاثنين، أنها اشتبكت مع قوة راجلة من جنود الاحتلال مكونة من 10 جنود، تواجدت منطقة بيت لاهيا، في أحد المنازل، وأمطرتهم بالرشاشات والقنابل اليدوية، وأوقعتهم بين قتيل وجريح وسط بيت لاهيا بقطاع غزة.

كمين القسام يوقع 10 جنود إسرائيليين

وقالت كتائب القسام، في بيان لها: "أنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين في  بيت لاهیا، فيما ذكرت صحيفة إسرائيلية أن الجيش يسعى لتسوية مخيم جباليا بالأرض، واستكمال مخطط تهجير الفلسطينيين من شمالي قطاع غزة.

 

إسقاط 10 جنود إسرائيليين في كمين للقسام، كلمتك


وقالت كتائب القسام، في بيانها عبر تطبيق تليجرام، إنهم اشتبكوا بالرشاشات والقنابل اليدوية مع قوة الاحتلال الإسرائيلية، المكونة من 10 جنود، وذلك داخل  منزل بالقرب من مسجد طيبة، وسط بيت لاهيا، وتمكنوا من إيقاع الجنود الاسرائيليين بين قتيل وجريح.
كما أعلنت كتائب القسام أيضًا أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"، بقذيفة مضادة للدروع "الياسين 105" في الشارع نفسه.

الجدير بالذكر أن كمين بيت لاهيا، الذي وقع اليوم الاثنين، يأتي بعد سلسلة من العمليات التي نفذتها كتائب القسام في الأيام القليلة الماضية في شمالي وجنوبي القطاع، وأسفرت عن قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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