كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية في بيت لاهيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها استهدفوا دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة الياسين 105 في شارع الحطبية وسط بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام عن إيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباك شرق رفح الفلسطينية.

كما أكدت كتائب القسام استهداف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

عمليات كتائب القسام ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة

وقالت القسام في بيان إن مقاتليها "تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود من المسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في شارع الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية".

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وفي بيان آخر، أكدت كتائب القسام أن عناصرها استهدفوا "مقر قيادة وسيطرة قوات العدو المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما أعلنت القسام استهداف "موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم بصواريخ (107) بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل".

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