مفاجأة جديدة في مفاوضات ريال مدريد لضم رودري - أخبار كلمتك

مفاجأة جديدة في مفاوضات ريال مدريد لضم رودري - أخبار كلمتك

البحوث الإسلامية يعلن بدء المرحلة الأولى لمشروع إحياء المزولة الفلكية بالجامع الأزهر - أخبار كلمتك

البحوث الإسلامية يعلن بدء المرحلة الأولى لمشروع إحياء المزولة الفلكية بالجامع الأزهر - أخبار كلمتك

دعوات لتفعيل دور القادة الدينيين في مواجهة التغير المناخي بعد مؤتمر COP29 - أخبار كلمتك

دعوات لتفعيل دور القادة الدينيين في مواجهة التغير المناخي بعد مؤتمر COP29 - أخبار كلمتك

تحذير هام من النقل بخصوص اقتحام المزلقانات - أخبار كلمتك

تحذير هام من النقل بخصوص اقتحام المزلقانات - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و"القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات" - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و"القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات" - أخبار كلمتك

صناعات الطباعة تشارك في الملتقى السنوي للصناعة لمساندة الشركات - أخبار كلمتك

صناعات الطباعة تشارك في الملتقى السنوي للصناعة لمساندة الشركات - أخبار كلمتك

بوريل لدول الاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ملزم - أخبار كلمتك

بوريل لدول الاتحاد الأوروبي: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ملزم - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الفستان الأبيض ليلة أمس الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الفستان الأبيض ليلة أمس الجمعة - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:44 - بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:44 - بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

جيش الاحتلال: إسرائيليون لاحقوا قائد القيادة المركزية آفي بلوت وضباطا آخرين ووجهوا لهم عبارات مسيئة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جيش الاحتلال: إسرائيليون لاحقوا قائد القيادة المركزية آفي بلوت وضباطا آخرين ووجهوا لهم عبارات مسيئة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: إسرائيليون لاحقوا قائد القيادة المركزية آفي بلوت وضباطا آخرين ووجهوا لهم عبارات مسيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 10:40 صباحاً - قال جيش الاحتلال اليوم السبت: إن إسرائيليين لاحقوا قائد القيادة المركزية آفي بلوت وضباطا آخرين معه ووجهوا لهم عبارات مسيئة.

 

إصابة 8 عسكريين إسرائيلين خلال الساعات الـ24 الماضية

أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 8 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك جنوب ‎لبنان.

وأعلن حزب الله، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا مستوطنة كريات شمونة، برشقة صاروخية.

وخلال الساعات المتأخرة من مساء أمس الجمعة، استهدف مقاتلو حزب الله دبابة ميركافا في بلدة الجبين، بصاروخٍ موجَّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

هجمات حزب الله ضد الاحتلال

كما استهدف حزب الله تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، برشقة صاروخية.

وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه خاضوا اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الجبين.

كذلك، شن مقاتلو حزب الله هجومًا جويا بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة شراغا، وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني، شمالي مدينة عكا المُحتلّة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق