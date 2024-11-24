1620 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

1620 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مئوية جديدة تنتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثهامتون - أخبار كلمتك

مئوية جديدة تنتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثهامتون - أخبار كلمتك

تحذيرات عاجلة من شراء هذا النوع من الجبن - أخبار كلمتك

تحذيرات عاجلة من شراء هذا النوع من الجبن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - في أول أيام نوة باقي المكنسة.. الأمطار تملأ شوارع القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - في أول أيام نوة باقي المكنسة.. الأمطار تملأ شوارع القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصول جثمان محمد رحيم لمسجد الشرطة استعدادا لأداء صلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصول جثمان محمد رحيم لمسجد الشرطة استعدادا لأداء صلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

التضامن: رفع درجات الاستعداد في فرق الإغاثة لمواجهة موجة الطقس السيئ - أخبار كلمتك

التضامن: رفع درجات الاستعداد في فرق الإغاثة لمواجهة موجة الطقس السيئ - أخبار كلمتك

تسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى شمالي إسرائيل - أخبار كلمتك

تسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى شمالي إسرائيل - أخبار كلمتك

التعبئة والإحصاء: المسح التتبعي في مصر يوفر قاعدة بيانات لسوق العمل - أخبار كلمتك

التعبئة والإحصاء: المسح التتبعي في مصر يوفر قاعدة بيانات لسوق العمل - أخبار كلمتك

"كونتكت " تستضيف وفدًا ماليًّا عراقيًّا رفيع المستوى - أخبار كلمتك

"كونتكت " تستضيف وفدًا ماليًّا عراقيًّا رفيع المستوى - أخبار كلمتك

رئيس البورصة يشارك قيادات كاتليست بارتنرز ميدل إيست فعالية "قرع الجرس" - أخبار كلمتك

رئيس البورصة يشارك قيادات كاتليست بارتنرز ميدل إيست فعالية "قرع الجرس" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

محكمة الجنايات ترفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محكمة الجنايات ترفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية - أخبار كلمتك

محكمة الجنايات ترفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:24 صباحاً - كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

ونوهت النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق