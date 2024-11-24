خيرت بركات: توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:32 مساءً - أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز يقوم بدور هام وفعال باعتباره المسئول عن توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في كافة المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة للسكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها، وبأداء الاقتصاد الوطني، بما يتيح رصد الواقع، وما تحقق من ثمار لجهود التنمية على المستوى الوطني استنادًا إلى مؤشرات لقياس التقدم والنمو.

وأشار بركات إلى أن توافر بيانات عالية الجودة أمر حيوي لصياغة سياسات فعالة.



إطلاق بيانات مسح سوق العمل التتبعى لعام 2023

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش فعاليات إطلاق "بيانات مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023"، والذي يتم للمرة الأولى بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي ساهمت بتقديم الدعم الفني واللوجيستي والمالي للمسح، كما شاركت في مراجعة المنهجية المقترحة وتعديل الاستمارة، وكذا بمشاركة منتدى البحوث الاقتصادية.

وتأتي نتائج المسح في ظل التحول الكبير الذي تشهده الدولة المصرية نحو التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وتاثيره على متطلبات سوق العمل.

وجاء المؤتمر اليوم بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور على عباس، رئيس جهاز الإحصاء بدولة السودان، والدكتور إبراهيم البدوي، المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية، وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية.

نتائج “مسح العمل” متوائمة بشكل كبير مع أهم مؤشرات بحث القوى العاملة

وأوضح بركات أن نتائج “مسح العمل” متوائمة بشكل كبير مع أهم مؤشرات بحث القوى العاملة؛ مما يطمئننا على دقة البيانات، مشيرًا إلى أن منتدى البحوث الاقتصادية يقدم العديد من الأوراق البحثية فى هذا الشأن، والتي تتناول مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، وستتحول فى النهاية إلى كتاب جديد لسلسة المسوح التتبعية لسوق العمل فى هذا الصدد.

وقد قام فريق البحث فى المنتدى بإجراء تحليلات شاملة لبيانات هذه الدورة، بما فى ذلك التشغيل وعرض العمالة فى مصر، وتطور عدم المساواة فى الدخل، وكذا فجوة الاجور بين الجنسين من 1998 إلى 2023، وآليات الحماية الاجتماعية، وأنماط الهجرة، والاقتصاد الأخضر، والفصل المهنى، وتدرس دور المرأة فى الرعاية وقضايا أخرى، وذلك من خلال استخدام نموذج استخدام الوقت والذي تم دمجه حديثًا في استمارة المسح.

تطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة

وأشار إلى أن هذه الفاعلية تمثل ثمرة للتعاون الجاد بين المنظمات الإقليمية والجهاز، والذي يواصل تقديم إسهاماته الثرية لدعم وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة، ومنتدى البحوث الاقتصادية الذى يعتبر أحد بيوت الخبرة الإقليمية المشهود لها بالكفاءة والمهنية.

وأسهم على مدار أكثر من ربع قرن بالعديد من البحوث والدراسات الميدانية القيمة، وفي مقدمتها سلسلة مسوح سوق العمل في الأعوام 1998 و2006 و2012، 2018، والمسح التتبعي لعام 2023، والذي يتم إطلاقه اليوم استكمالًا لتلك السلسلة.

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