الإحصاء: 65 % من المشتغلين في سوق العمل المصري يعملون بشكل غير رسمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:28 مساءً - كشفت نتائج المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا للعمل الرسمى وغير الرسمى والنوع.

65 % من المشتغلين في سوق العمل المصري خلال عام 2023 يعملون بشكل غير رسمي

وقالت نتائج التقرير الذى حصلت فـيتو على نسخة منه ان حوالى 65.1% من المشتغلين في سوق العمل المصري خلال عام 2023، يعملون بشكل غير رسمي

التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا للعمل الرسمى وغير الرسمى طبقا للنوع

وجاء التوزيع للمشتغلين طبقا للعمل الرسمى وغير الرسمى طبقا للنوع بواقع 66.9% للذكور، و57% للإناث

نسبة العاملين في سوق العمل الرسمى طبقا للنوع

34.9% من المشتغلين في سوق العمل المصري خلال عام 2023 يعملون بشكل رسمي

بلغت نسبة العاملين في سوق العمل الرسمى نحو 34.9% موزعة بين 33.1% للذكور و43% للإناث.

نسخة من التقرير الذى حصلت عليه فـيتو

الإحصاء: "مسح العمل" يستهدف دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة

وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023، الذي أعلنه الجهاز اليوم الأحد، يلقي الضوء على عدد من المفاهيم والعلاقات الاقتصادية شديدة الأهمية، وفي مقدمتها العلاقة المتشابكة بين قضية التشغيل والنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن هناك علاقة طردية بينهما حيث يتيح النمو الاقتصادي المرتفع مجالًا أوسع للنهوض بمستويات التشغيل، ومن ثم تخفيض معدل البطالة.

السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو السبيل إلى إتاحة فرص العمل وزيادة التشغيل

وقال: إن السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو السبيل إلى إتاحة فرص العمل وزيادة التشغيل، كما أنه يوفر لنا قاعدة بيانات متكاملة وتفصيلية لأحد أهم القضايا والمتغيرات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، وهي قضية التشغيل وسوق العمل فى مصر.

إطلاق بيانات مسح سوق العمل التتبعى لعام 2023"

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق بيانات مسح سوق العمل التتبعى لعام 2023"، والذي يتم للمرة الأولى بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتى ساهمت بتقديم الدعم الفنى واللوجيستى والمالى للمسح، كما شاركت فى مراجعة المنهجية المقترحة وتعديل الاستمارة، وكذا بمشاركة منتدى البحوث الاقتصادية.

وتأتي نتائج المسح في ظل التحول الكبير الذي تشهده الدولة المصرية نحو التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل. وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور على عباس، رئيس جهاز الإحصاء بدولة السودان، والدكتور إبراهيم البدوي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية، وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية.

البيانات بمثابة العمود الفقري للبحث في أسواق العمل والتنمية البشرية والهجرة

وأشار اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن البيانات بمثابة العمود الفقري للبحث فى أسواق العمل والتنمية البشرية والهجرة، وتكوين الأسرة والحماية الاجتماعية فى مصر وخاصة فى السنوات الاخيرة، ويعد إطلاق مسح سوق العمل التتبعى 2023 فى نسخته الخامسة، وما يترتب عليه من تحديث للبيانات التتبعية لسنوات المسح السابقة فرصة لدراسة كيفية تأثر سوق العمل المصرى بجائحة كوفيد - 19، والأزمات الدولية للحرب الاوكرانية، وإدماج دراسة عديد من الظواهر الحديثة.

دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن مسح العمل يستهدف بصورة أساسية إلى دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة، كما يركز على دراسة المشروعات الأسرية، لدراسة خصائص العمل فى القطاع غير الرسمي- الذي له دور لا يستهان به فى الاقتصاد المصري، بما يساهم في الحصول على المزيد من المعلومات حول ظروف العمل وأرباح العاملين لحسابهم الخاص وغير ذلك من الأعمال غير مدفوعة الأجر في المشروعات التي تديرها الأسرة، ويعد هذا المسح الوحيد الذي يقدم بيانات تتبعية بمتابعة نفس الأسر بمرور الوقت مع تتبع الأفراد الذين انفصلوا عن أسرهم الأصلية مما يوفر نظرة ثاقبة لدينامكيات الزواج، والهجرة، وانتقالات العمل، بالاضافة إلى تحديث البيانات المتاحة حول سوق العمل المصرى.

تحليل متعمق لآثار التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصرى منذ سنة 2018 على الفئات المختلفة فى المجتمع

وقال: إن هذا المسح إلى تحليل متعمق لآثار التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري منذ سنة 2018 على الفئات المختلفة في المجتمع، والمعوقات والفرص التي تواجهها السيدات في سوق العمل المصري، وفي النسخة الخامسة تم إضافة أسئلة عن الوظائف الخضراء واقتصاد العمل عبر المنصات الإلكترونية، ويرصد سوق العمل المصري في السنوات الأخيرة تحسنًا كبيرًا.

ويظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

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