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الرياضة - 05:59 - رقمان قياسيان لـ محمد صلاح في ليلة تاريخية مع ليفربول «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:59 - رقمان قياسيان لـ محمد صلاح في ليلة تاريخية مع ليفربول «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:59 - رقمان قياسيان لـ محمد صلاح في ليلة تاريخية مع ليفربول «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:59 مساءً - عاش النجم المصري محمد صلاح ليلة استثنائية، اليوم الأحد، وذلك في مباراة ليفربول مع مضيفه فريق ساوثهامبتون ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح الهدفين الثاني والثالث لصالح فريق ليفربول ضد ساوثهامبتون في المباراة التي احتضنها ملعب سينت ماري، ليقود الريدز لانتصار ثمين خارج الديار في البريميرليج.

ونجح محمد صلاح في التفوق على روبي فاولر كأكثر من سجل في شباك ساوثهامبتون "8 أهداف"، وشارك النجم المصري مع الريدز ضد ساوثهامبتون في 12 مباراة، وسجل 9 أهداف كما صنع 4.

كما وصل محمد صلاح لهدفه رقم 100 مع ليفربول خارج ملعب أنفليد معقل الريدز، ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي يحقق هذا الرقم الخيالي، ليواصل نجمنا التأكيد على أنه اللاعب الأفضل في تاريخ النادي.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 11 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذ الموسم، ليقلص الفارق مع النرويجي إيرلينج هالاند متصدر ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفًا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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